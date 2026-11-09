Resident Evil Veronica potrebbe essere stato rinviato, ribadisce un noto leaker

Il noto leaker Dusk Golem ha ribadito che Resident Evil Veronica potrebbe essere stato rinviato all'autunno del prossimo anno: un rumor che circola ormai da alcune settimane e che sembra abbia trovato diverse conferme dietro le quinte.

"So che non tutti pensano che stia facendo del mio meglio per riportare informazioni accurate, ma ho ricevuto in diverse occasioni conferme piuttosto attendibili su ciò che sta succedendo attualmente con lo sviluppo di Resident Evil Veronica e Resident Evil Requiem", ha scritto Dusk Golem.

"All'inizio di quest'anno Capcom ha attraversato un periodo di lavoro particolarmente intenso nel tentativo di riuscire a pubblicare il remake di Veronica entro il primo trimestre del 2027, se possibile. La finestra di lancio è stata poi spostata al secondo trimestre e successivamente all'autunno."