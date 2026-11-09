Resident Evil Veronica potrebbe essere stato rinviato, ribadisce un noto leaker

Il noto leaker Dusk Golem ha ribadito che Resident Evil Veronica potrebbe essere stato rinviato all'autunno del prossimo anno: un rumor che circola ormai da alcune settimane e che sembra abbia trovato diverse conferme dietro le quinte.
"So che non tutti pensano che stia facendo del mio meglio per riportare informazioni accurate, ma ho ricevuto in diverse occasioni conferme piuttosto attendibili su ciò che sta succedendo attualmente con lo sviluppo di Resident Evil Veronica e Resident Evil Requiem", ha scritto Dusk Golem.
"All'inizio di quest'anno Capcom ha attraversato un periodo di lavoro particolarmente intenso nel tentativo di riuscire a pubblicare il remake di Veronica entro il primo trimestre del 2027, se possibile. La finestra di lancio è stata poi spostata al secondo trimestre e successivamente all'autunno."
Meglio andare sul sicuro
Come certamente ricorderete, Resident Evil Requiem ha ricevuto dei voti stellari dalla stampa internazionale, ma ci sono state anche alcune voci più critiche nei confronti dell'ultimo capitolo della saga Capcom, fra cui la nostra: è probabilmente a questo tipo di feedback che fa riferimento Dusk Golem.
"Potrebbero pubblicare il gioco già adesso ma, soprattutto dopo i feedback ricevuti con Requiem, vogliono prendersi il tempo necessario per correggere problemi di media o medio-bassa entità che, in una fase così avanzata dello sviluppo, potrebbero contribuire a rendere il gioco migliore, anziché limitarsi a metterlo sul mercato."
"Anche il DLC di Resident Evil Requiem è stato influenzato dai quei feedback e, di conseguenza, sta richiedendo più tempo del previsto", ha concluso il leaker, che ormai da anni ha dimostrato di essere una fonte decisamente attendibile quando si parla di produzioni horror giapponesi.
Era previsto un nuovo trailer?
Resident Evil Veronica è stato annunciato durante l'ultima Summer Game Fest con un trailer che ha avuto un grande impatto sugli appassionati, e sembra che Capcom fosse pronta a pubblicarne un altro ma ha poi cambiato idea, secondo Dusk Golem.
Sebbene Requiem abbia finora riscosso un grande successo, con oltre 8,5 milioni di copie vendute, la casa di Osaka non sarebbe dunque disposta a correre rischi né a scendere a compromessi per quanto concerne la qualità del rifacimento.
Vedremo dunque se questo approccio prudente si rivelerà o meno la soluzione migliore per Veronica, in attesa di scoprire nuovi dettagli sul gioco.