Resident Evil Veronica potrebbe essere rinviato, secondo alcune voci

Il gioco in questione è il remake di Resident Evil Code: Veronica e sarebbe il prossimo capitolo nella linea di rifacimenti della serie Capcom, successivo a Resident Evil 4, annunciato alla Summer Game Fest 2026 con un primo trailer e un periodo di uscita piazzato momentaneamente nella prima parte del 2027, forse nella prossima primavera.

Un progetto ancora più ambizioso

"Oh mamma, ho sentito dire tre volte da tre diverse persone la cosa, dunque potrebbero esserci potenzialmente delle brutte notizie da riportare su Resident Evil Veronica", ha riferito Dusk Golem in un recente messaggio.

Si tratterebbe dunque di un'informazione che avrebbe ricevuto da tre persone diverse e vicine allo sviluppo del gioco, cosa che la renderebbe credibile, sebbene si tratti comunque di una voce di corridoio.

"C'è un'alta probabilità che l'uscita possa essere slittata all'autunno del 2027. Mi fido delle persone da cui ho sentito questa notizia, anche se non l'ho ancora appreso direttamente, quindi vi consiglio di prenderla con le pinze, pur sapendo che cerco di condividere queste informazioni al meglio delle mie capacità; tuttavia, sto cominciando a credere che sia vero", ha riferito Dusk Golem.

Secondo il leaker questo potrebbe anche spiegare come mai il gioco non fosse presente al Tokyo Game Show 2026, nonostante la tempistica potesse essere propizia per una ulteriore presentazione di Resident Evil Veronica.

"Sapevo che stavano apportando alcune modifiche dell'ultimo minuto al gioco; la portata e i tempi necessari per realizzarle erano un po' incerti, ma se questo è vero, immagino che abbiano stabilito che ci sarebbe voluto più tempo di quanto avrebbero voluto e che forse abbiano deciso di puntare su modifiche più ambiziose".

In ogni caso, resta il fatto che Capcom non ha mai fornito una data di uscita precisa, dunque l'idea che l'uscita nel 2027 possa essere "flessibile" può essere verosimile. Nel frattempo, abbiamo saputo che Resident Evil Veronica è in oltre due milioni di liste dei desideri.