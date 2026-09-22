Prenota la tua copia PS5 di Call of Duty: Modern Warfare 4, manca solo un mese all'uscita del gioco

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Call of Duty: Modern Warfare 4 per PS5 al prezzo totale e finale d'acquisto di 80,99€. Prenota il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Call of Duty: Modern Warfare 4 porta i giocatori nel cuore di un nuovo conflitto ambientato nella penisola coreana, dove la Corea del Nord lancia un'invasione su vasta scala con il rischio di destabilizzare l'intero mondo. La campagna propone scenari e situazioni di combattimento differenti, dalla guerra di trincea in Corea agli scontri ravvicinati tra le strade di New York.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'avventura prosegue con inseguimenti adrenalinici per le vie di Parigi, raid notturni della SAS a Mumbai e assalti su vasta scala organizzati per riconquistare i territori occupati. Un percorso che porta i giocatori attraverso diversi teatri di guerra e situazioni operative.
Il multigiocatore punta invece su combattimenti realistici e precisi, nei quali la fluidità dei movimenti, le decisioni prese durante gli scontri e un maggiore controllo contribuiscono a definire ogni battaglia.
In DMZ, i giocatori vestono i panni di agenti non ufficiali impegnati dietro le linee nemiche. Ogni tentativo di estrazione all'interno del territorio conteso richiede di valutare attentamente quali obiettivi perseguire, cosa mettere in sicurezza e quando è il momento di ritirarsi.