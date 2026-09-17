Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta la campagna con un trailer dal Tokyo Game Show

Tra i protagonisti dell'Xbox Broadcast dal Tokyo Game Show 2026 andato in onda questa mattina c'è stato anche Call of Duty: Modern Warfare 4. Per l'occasione è stato mostrato un nuovo trailer dedicato alla campagna single player, che potete vedere qui sotto.
La guerra vista da una nuova prospettiva
Come possiamo vedere dal filmato, la campagna di Modern Warfare 4 sposta il fulcro del conflitto globale sulla penisola coreana, raccontando l'escalation che segue una massiccia invasione della Corea del Sud. La storia alterna tensioni politiche, operazioni clandestine e missioni su larga scala, mostrando il conflitto da più prospettive.
Il giocatore veste i panni di Park, una giovane recluta sudcoreana alla sua prima esperienza sul campo, mentre in parallelo torna il Capitano Price, costretto ad agire ai margini del sistema istituzionale per scoprire chi sta realmente orchestrando la crisi. Le missioni spaziano da infiltrazioni stealth a combattimenti urbani, fino a scenari più aperti e dinamici, con un taglio registico ancora più cinematografico rispetto ai capitoli precedenti.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e su Nintendo Switch 2 a partire dal 23 ottobre 2026.