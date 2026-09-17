Wo Long 2: Wings of Ember è stato mostrato al TGS di Xbox: vediamo lo scontro con un nuovo boss mitologico

Durante l'XBOX Tokyo Game Show 2026 Broadcast, Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Wo Long 2: Wings of Ember, il gioco d'azione di Team Ninja previsto per l'inizio del 2027 e previsto per Game Pass sin dal lancio.
Vediamo il filmato e i dettagli condivisi.
Il trailer di Wo Long 2: Wings of Ember
Wo Long 2: Wings of Ember ci mette nei panni di un guerriero cinese, durante l'epoca dei Tre Regni, che può unirsi agli spiriti di altri potenti combattenti, evocandoli per assumere un nuovo aspetto e nuovi poteri elementali.
In questo trailer, possiamo vedere lo scontro con un mostro ispirato alla mitologia cinese, una sorta di facocero con delle enormi zanne di cristallo rosso, decorate. La creatura è in grado di colpire in più modi, costringendoci a usare la deviazione tipica del gioco per sopravvivere alla battaglia.
Ricordiamo che Wo Long 2: Wings of Ember dispone attualmente di una versione demo alpha che permette di provare alcune fasi di gioco. Segnaliamo infine che abbiamo provato Wo Long 2: Wings of Ember.