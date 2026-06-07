Wo Long 2 Wings of Ember è stato annunciato all'Xbox Game Showcase 2026

In occasione dell'Xbox Game Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Wo Long 2 Wings of Ember, un nuovo gioco d'azione ambientato nella Cina dei Tre Regni.

Il gioco è sviluppato da Team Ninja e Koei Tecmo ed è previsto per l'inizio del 2027 su PC, PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S.