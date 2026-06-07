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Wo Long 2 Wings of Ember è stato annunciato all'Xbox Game Showcase 2026

Durante l'Xbox Game Showcase 2026, Microsoft ha pubblicato il trailer di Wo Long 2 Wings of Ember, un nuovo gioco d'azione di Team Ninja.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/06/2026
Il personaggio di Wo Long 2

In occasione dell'Xbox Game Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Wo Long 2 Wings of Ember, un nuovo gioco d'azione ambientato nella Cina dei Tre Regni.

Il gioco è sviluppato da Team Ninja e Koei Tecmo ed è previsto per l'inizio del 2027 su PC, PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S.

Il trailer di Wo Long 2 Wings of Ember

Il trailer mostra una sequenza di combattimenti sia in formato cinematografico che di gameplay, con un personaggio estremamente agile che è in grado di evocare una fenice.

La descrizione ufficiale recita: "In questo attesissimo sequel di Wo Long: Fallen Dynasty, che ha superato i 5 milioni di giocatori in tutto il mondo, i giocatori dovranno padroneggiare le evolute arti marziali cinesi e conquistare i campi di battaglia dei Tre Regni invasi da mostruosi demoni, al fianco di celebri eroi che hanno lasciato il segno nella storia."

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Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Wo Long Fallen Dynasty.

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