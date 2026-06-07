Wo Long 2 Wings of Ember è stato annunciato all'Xbox Game Showcase 2026

In occasione dell'Xbox Game Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Wo Long 2 Wings of Ember, un nuovo gioco d'azione ambientato nella Cina dei Tre Regni.
Il gioco è sviluppato da Team Ninja e Koei Tecmo ed è previsto per l'inizio del 2027 su PC, PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S.
Il trailer di Wo Long 2 Wings of Ember
Il trailer mostra una sequenza di combattimenti sia in formato cinematografico che di gameplay, con un personaggio estremamente agile che è in grado di evocare una fenice.
La descrizione ufficiale recita: "In questo attesissimo sequel di Wo Long: Fallen Dynasty, che ha superato i 5 milioni di giocatori in tutto il mondo, i giocatori dovranno padroneggiare le evolute arti marziali cinesi e conquistare i campi di battaglia dei Tre Regni invasi da mostruosi demoni, al fianco di celebri eroi che hanno lasciato il segno nella storia."
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Wo Long Fallen Dynasty.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.