DOOM: The Dark Ages, annunciata l'espansione Revelations con trailer e data di uscita

Il debutto è fissato al 7 luglio 2026 su Xbox Series X|S, PS5 e PC (Steam, Battle.net, Microsoft Store). Qui sotto potete vedere il trailer ricco d'azione che ha accompagnato l'annuncio.

I primi dettagli

Revelations introduce una nuova campagna. "Ferito, tradito e intrappolato in un purgatorio spietato, il protagonista deve affrontare le verità più oscure della propria esistenza e trovare nuova forza grazie all'intervento di un alleato misterioso. Solo ascendendo dalla prigione della sua mente e sfidando un'abominazione divina potrà liberare i suoi seguaci e riscrivere il proprio destino", recita la descrizione ufficiale.

L'espansione propone nuovi livelli con enigmi più articolati, nuovi demoni e una serie di misteri che ampliano ulteriormente la mitologia della serie. Il cuore del rinnovamento del gameplay è la Chain Spear, una lancia che introduce un sistema di combattimento completamente nuovo, basato su mobilità avanzata, precisione e ricompense crescenti per chi ne padroneggia l'uso.

Revelations include anche il Ripatorium 3.0, che aggiunge tre nuove mappe, nuovi demoni, armi potenziate e un set ampliato di opzioni di personalizzazione. Completano il pacchetto un sistema migliorato di generazione dei codici d'accesso e la possibilità di salvare e caricare preset personali, rendendo l'esperienza più flessibile e profonda.