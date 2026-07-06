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Anche id Software colpita dai licenziamenti di Xbox, Asha Sharma vuole più Doom e Quake

Nel giorno della grande riorganizzazione Xbox operata da Asha Sharma, id Software resta in piedi, ma non esce indenne dai tagli.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   06/07/2026
Il Doomguy in DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages
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Nell'ambito della più ampia riorganizzazione di Xbox annunciata da Asha Sharma, che ha visto l'addio di cinque studi dalla famiglia Microsoft, anche id Software è stata coinvolta dai tagli. Lo studio, cui dobbiamo Doom, Quake e Wolfenstein, continuerà a operare regolarmente nonostante l'ondata di licenziamenti.

Stando a quanto riportato dal giornalista di Bloomberg Jason Schreier e dall'ex Bethesda Jeff Gardiner, sono stati licenziati 95 membri dello staff, un taglio significativo per uno studio che non è certo enorme.

Più Doom e Quake

Dalle indiscrezioni emerse, Microsoft avrebbe intenzione di avere uscite più frequenti delle serie storiche dello studio. L'obiettivo sarebbe quindi di veder arrivare titoli legati a Doom, Quake e Wolfenstein a un ritmo più serrato rispetto al passato.

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Non è escluso, inoltre, che questa non sia l'ultima fase della riorganizzazione: si parla infatti di una possibile seconda ondata di licenziamenti che potrebbe arrivare nelle prossime settimane, sempre nell'ambito dei cambiamenti avviati oggi.

Rivelazioni è l'espansione naturale di Doom: The Dark Ages Rivelazioni è l'espansione naturale di Doom: The Dark Ages

Sul fronte organizzativo, al momento non risultano modifiche formali alla struttura interna di id Software. Circolano tuttavia voci secondo cui lo studio potrebbe ritrovarsi con un margine di autonomia ridotto rispetto al passato, un aspetto che resta comunque da confermare nei prossimi sviluppi. Certo, c'è anche da capire come si possa pretendere che uno studio lanci giochi più frequentemente con meno sviluppatori. Ricorso a studi esterni? Uso massiccio dell'IA? Lo capiremo a tempo debito.

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