Anche id Software colpita dai licenziamenti di Xbox, Asha Sharma vuole più Doom e Quake

Nell'ambito della più ampia riorganizzazione di Xbox annunciata da Asha Sharma, che ha visto l'addio di cinque studi dalla famiglia Microsoft, anche id Software è stata coinvolta dai tagli. Lo studio, cui dobbiamo Doom, Quake e Wolfenstein, continuerà a operare regolarmente nonostante l'ondata di licenziamenti.

Stando a quanto riportato dal giornalista di Bloomberg Jason Schreier e dall'ex Bethesda Jeff Gardiner, sono stati licenziati 95 membri dello staff, un taglio significativo per uno studio che non è certo enorme.