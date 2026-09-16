Wo Long 2: Wings of Ember svela data di uscita, edizioni e demo disponibile da ora

Inoltre, hanno svelato che una demo è disponibile da ora e anche quali sono le edizioni del gioco.

Koei Tecmo e Team Ninja hanno annunciato nuovi dettagli su Wo Long 2: Wings of Ember , il seguito del gioco di ruolo d'azione ambientato nel periodo dei Tre Regni cinesi.

I dettagli su Wo Long 2: Wings of Ember

Wo Long 2: Wings of Ember sarà disponibile dal 4 marzo 2027 su PC, PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S. Sarà pubblicato sin dal lancio anche su Game Pass.

La demo è disponibile invece da oggi e fino al 30 settembre, ma unicamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Non è stata annunciata una versione Switch 2 della demo.

Le edizioni invece saranno due. La Standard Edition costerà 79,99€ e includerà il gioco base, un bonus di prenotazione (Set veste della Dea Creatrice) e un bonus per l'acquisto nel periodo di lancio (Set armatura del Dio del Raccolto). L'edizione Digital Deluxe costerà invece 109,99€ e includerà:

Una copia del gioco

Season Pass - Include due contenuti scaricabili principali che introdurranno nuove storie, nemici, demoni, boss ed equipaggiamenti. Il contenuto scaricabile #1 è previsto in uscita entro il 31 agosto 2027. Il contenuto scaricabile #2 è previsto in uscita entro il 31 ottobre 2027.

Bonus del Season Pass: Set armatura del Dio Creatore

Artbook digitale - Ammira immagini inedite di generali, Bestie Divine e demoni del gioco, oltre ai bozzetti preparatori dei vari livelli e ad altre informazioni.

Mini colonna sonora digitale - Ascolta i tuoi brani preferiti tratti dal gioco!

Cappello Shitieshou (oggetto in-game)

Bonus preordine: Set veste della Dea Creatrice

Bonus acquisto anticipato: Set armatura del Dio del Raccolto

Vi lasciamo alla recensione del primo Wo Long, se volete capire se recuperarlo in attesa del secondo.