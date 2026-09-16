Marvel's Wolverine offre una spiegazione canonica del perché il costume di Logan si rigenera

Per fortuna, Insomniac Games non ha lasciato nulla al caso e ha spiegato perché il costume ha questa capacità . Ovviamente la spiegazione potrebbe essere considerata uno spoiler, quindi se non volete sapere i dettagli non proseguite con la lettura.

Marvel's Wolverine ci mette nei panni di Logan, che ha la capacità di guarire dalle proprie ferite. Le presentazioni del gioco, però, ci hanno mostrato che persino la tuta "guarisce" dai danni subiti . Come è possibile?

Perché il costume di Logan si rigenera in Marvel's Wolverine (SPOILER di inizio gioco)

Nelle prime fasi di Marvel's Wolverine, Logan riceve un vero costume da supereroe da Walter Langkowski. Si tratta di un classico costume di Logan, simile a quello dei fumetti.

Langkowski spiega che questa tuta utilizza una nanotecnologia che le permette di ripararsi in tempo reale durante i combattimenti. Si tratta ovviamente di un modo furbo per far sì che il costume di Logan possa danneggiarsi notevolmente durante i violenti scontri del gioco, senza però arrivare al punto di farlo rimanere mezzo nudo di fronte alla telecamera (qualche fan avrebbe apprezzato, supponiamo).

Va però precisato che questa non è una nanotecnologia qualunque, ma una chiamata Phalanx. Nella lore del mondo Marvel, i Phalanx sono una specie cibernetica che si scontra con gli X-Men e altri eroi. Utilizzano le proprie forme di vita tecno-organiche per infettare altre specie e creare una mente collettiva. Resta da vedere se questo elemento avrà implicazioni più ampie, ma è molto probabile che si tratti semplicemente di un modo divertente per spiegare le cose ai fan sfruttando materiale già ben noto dell'universo Marvel. Nell'MCU, la nano-tech è estremamente diffusa e viene impiegata da Iron Man, Spider-Man, Black Panther e dall'intero team degli Avengers in Endgame.

Ecco la recensione di Marvel's Wolverine.