Wolverine è basso e anche nel videogioco è fondamentale che sia così, dice il narrative director

Nei fumetti degli X-Men, Sabretooth è circa due metri mentre Logan, al contrario, è alto circa 1,60 m. La differenza d'altezza tra i due mutanti è resa estremamente evidente all'interno del gioco Marvel's Wolverine. Non si tratta di un dettaglio secondario, ovviamente.

Parlando con il giornalista Gene Park durante il podcast Low Power Mode, il narrative director del gioco, Walt Williams, ha discusso del perché l'altezza sia un elemento importante e ha raccontato della relazione tra Sabretooth e Wolverine e del perché sia stato necessario scavare a fondo nelle loro emozioni anziché presentare i personaggi semplicemente come mutanti rabbiosi.