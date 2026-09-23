Wolverine è basso e anche nel videogioco è fondamentale che sia così, dice il narrative director

Nei fumetti degli X-Men, Sabretooth è circa due metri mentre Logan, al contrario, è alto circa 1,60 m. La differenza d'altezza tra i due mutanti è resa estremamente evidente all'interno del gioco Marvel's Wolverine. Non si tratta di un dettaglio secondario, ovviamente.
Parlando con il giornalista Gene Park durante il podcast Low Power Mode, il narrative director del gioco, Walt Williams, ha discusso del perché l'altezza sia un elemento importante e ha raccontato della relazione tra Sabretooth e Wolverine e del perché sia stato necessario scavare a fondo nelle loro emozioni anziché presentare i personaggi semplicemente come mutanti rabbiosi.
I commenti del narrative director di Marvel's Wolverine
"La rabbia e il furore sono una risposta a qualcosa", ha dichiarato. "Di solito sono una reazione a un senso di perdita o a una sensazione di perdita percepita. È un tentativo di colmare qualcosa che manca dentro di te, che sia momentaneo, razionale o irrazionale."
"Cercare semplicemente di presentare il tradizionale rapporto conflittuale tra Logan e Sabretooth solo per il gusto di farlo, come una sorta di dinamica da maschi alpha - per quanto archetipico possa essere per questi personaggi - non si adattava a ciò che volevamo rivelare di Logan, alla profondità dei suoi sentimenti."
"Perché Sabretooth è lo specchio oscuro di Logan. Se stiamo raccontando una storia in cui cerchiamo di far capire davvero alle persone quanto questo personaggio provi emozioni e di spingerle a provare empatia verso il suo intero percorso emotivo, ciò significa che anche Sabretooth deve sentire le cose con la stessa intensità di Logan."
"Anche lui deve provare i medesimi sentimenti di anelito, tenerezza e perdita. Solo che in lui si esprimono nel lato più oscuro di tutto ciò. Logan avverte quell'anelito, si spaventa e si allontana. Sabretooth avverte quello stesso anelito, ma questo gli provoca dolore, e vuole scagliarsi all'esterno per proiettare quel dolore verso gli altri."
"Tanto di cappello anche al nostro character department, perché adoro quello che hanno fatto con il suo modello. Adoro la differenza di stazza, perché fin dall'inizio continuavo a dire: 'Ragazzi, parliamoci chiaro: Wolverine dev'essere alto tipo un metro e sessanta'", ha aggiunto Williams.
Gli sviluppatori del gioco hanno spiegato di aver dovuto regolare le linee dello sguardo dei modelli dei personaggi per assicurarsi che guardassero Logan dall'alto verso il basso e che lui li guardasse dal basso verso l'alto, dato che l'attore di Logan, Liam McIntyre, è in realtà alto circa 1,85 m nella vita reale.
Ecco infine la recensione di Marvel's Wolverine.