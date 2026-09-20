La nuova patch di Marvel's Wolverine riduce l'intensità della scia degli odori

In particolare, la patch risolve alcuni crash riscontrati da una piccola percentuale di giocatori dall'uscita del gioco. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze in cui si verificavano gli arresti anomali, ma l'obiettivo dell'intervento è migliorare la stabilità generale dell'esperienza.

Scie odorose

L'aggiornamento modifica inoltre la resa visiva delle scie di odori e degli indicatori dell'Audio Sense, riducendone l'opacità. In questo modo dovrebbero risultare meno invasivi durante l'esplorazione e le fasi di gioco in cui vengono utilizzati i poteri sensoriali di Wolverine

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La scia olfattiva prima e dopo

Il team fa sapere che sta continuando a valutare ulteriori interventi sui Sensi dell'eroe e sta anche esplorando la possibilità di introdurre, con un futuro aggiornamento, opzioni che permettano ai giocatori di attivarli o disattivarli manualmente, anche se quest'ultima opzione contrasterebbe un po' con quelli che sono i poteri effettivi di Wolverine (che di suo ha un olfatto estremamente sviluppato). Per il momento, quindi, non è stata ancora annunciata una data per questa eventuale nuova funzione.

Per il resto, vi ricordiamo che il gioco è ormai disponibile per PlayStation 5 e che ha venduto bene al lancio, anche se non sono garantiti gli stessi risultati sulla lunga distanza. Per altri dettagli, leggete la nostra recensione.