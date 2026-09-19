Marvel's Wolverine riceve un nuovo update che aggiusta le controverse "scie di gas"

Insomniac Games ha pubblicato nelle ore scorse un nuovo aggiornamento per Marvel's Wolverine, l'update 1.001.005, che tra le altre cose aggiusta soprattutto le controverse scie luminose che guidano il protagonista, oltre ad altri indicatori.

In seguito alle varie polemiche emerse intorno al lancio sull'eccessiva quantità di aiuti presenti all'interno del gioco, Insomniac aveva riferito subito di stare ascoltando tutte le critiche a Marvel's Wolverine e che sta lavorando duramente per cercare di sistemare i difetti dove sia possibile correggerli, e questo è evidentemente uno di quegli elementi.

Le tracce olfattive presenti nel gioco guidano "per mano" i giocatori se vengono attivate, e secondo vari utenti sembrano "scoregge", cosa che ha incrementato ulteriormente le critiche fino al livello di veri e propri meme.