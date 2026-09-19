Marvel's Wolverine riceve un nuovo update che aggiusta le controverse "scie di gas"

Insomniac Games ha pubblicato nelle ore scorse un nuovo aggiornamento per Marvel's Wolverine, l'update 1.001.005, che tra le altre cose aggiusta soprattutto le controverse scie luminose che guidano il protagonista, oltre ad altri indicatori.
In seguito alle varie polemiche emerse intorno al lancio sull'eccessiva quantità di aiuti presenti all'interno del gioco, Insomniac aveva riferito subito di stare ascoltando tutte le critiche a Marvel's Wolverine e che sta lavorando duramente per cercare di sistemare i difetti dove sia possibile correggerli, e questo è evidentemente uno di quegli elementi.
Le tracce olfattive presenti nel gioco guidano "per mano" i giocatori se vengono attivate, e secondo vari utenti sembrano "scoregge", cosa che ha incrementato ulteriormente le critiche fino al livello di veri e propri meme.
Un aggiustamento alla visibilità degli aiuti, intanto
Non stupisce più di tanto che sia questo uno dei primi elementi a cui Insomniac Games ha lavorato nei suoi primi aggiornamenti, sebbene si tratti a dire il vero di uno dei problemi meno rilevanti tra quelli riportati dai giocatori più critici sul nuovo gioco per PS5.
In ogni caso, il team ha aggiustato "l'aspetto delle tracce olfattive e degli indicatori audio, riducendo l'opacità di questi per renderli graficamente meno intensi", in base a quanto riferito nelle note della patch.
Lo studio sta inoltre continuando a "valutare modi per migliorare i sensi del protagonista nel gioco, incluse opzioni per rimuovere alcune abilità un un prossimo aggiornamento".
Oltre a questo, l'update 1.001.005 sistema anche vari bug rilevati nella versione di lancio di Marvel's Wolverine, con altri che verranno corretti in aggiornamenti successivi. Come abbiamo visto, i voti delle recensioni di Marvel's Wolverine sono positivi generalmente, ma risulta essere il gioco single player di grosso calibro da parte di PlayStation con la valutazione media più bassa vista da alcuni anni a questa parte.