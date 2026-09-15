Insomniac sta ascoltando tutte le critiche a Marvel's Wolverine: “Stiamo lavorando duramente”

Marvel's Wolverine non sembra aver convinto pienamente critica e pubblico nelle prime fasi successive alla sua uscita, come mostra anche la nostra recensione , con diversi giocatori che hanno evidenziato con forza alcuni dei problemi del nuovo titolo di Insomniac Games. Lo studio, tuttavia, sembra intenzionato a intervenire e a tenere conto delle osservazioni emerse in questi giorni, con l'obiettivo di migliorarlo.

Il fiuto di Logan

A confermarlo è stato James Stevenson, community director di Insomniac Games, che su X ha risposto alle discussioni sul gioco assicurando che il team sta prestando attenzione alle critiche. "Ci siamo messi in ascolto al 100% negli ultimi giorni e oggi il team ha lavorato duramente in risposta ad alcuni dei feedback", ha scritto Stevenson, aggiungendo scherzosamente che quello percepito dalla community è probabilmente "l'odore che usciva dalla nostra cucina", con riferimento al fiuto di Logan e alle battute collegate.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il messaggio non specifica quali aspetti di Marvel's Wolverine siano in corso di rilavorazione, né chiarisce se siano in preparazione aggiornamenti destinati a modificare il gioco. Probabile che sia così, ma aspettiamo conferme ufficiali prima di cantare vittoria. L'affermazione suggerisce comunque che Insomniac stia valutando le segnalazioni ricevute nelle prime giornate, invece di considerare il prodotto concluso con la pubblicazione.

Si tratta di una tendenza ormai parte del settore, con i giochi che vengono aggiornati per mesi e anni dopo l'uscita, per introdurre correzioni e miglioramenti (guardate al recente caso Crimson Desert come esempio).