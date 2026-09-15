Phantasy Star Online è giocabile via browser grazie al progetto amatoriale PSO Reborn

Phantasy Star Online può essere giocato direttamente dal browser grazie a PSO Reborn , un progetto non ufficiale realizzato dai fan che punta a rendere accessibile il classico MMO di Sega senza la necessità di installare un client dedicato. Il gioco può essere avviato semplicemente aprendo il collegamento al progetto e funziona sia sui browser desktop sia su quelli mobile.

Qualche problema

PSO Reborn supporta diversi sistemi di controllo, tra cui touchscreen, controller e, naturalmente, mouse e tastiera. L'obiettivo è offrire una versione emulata dell'esperienza originale, distinta dall'attuale Phantasy Star Online 2: New Genesis, disponibile ufficialmente da anni come free-to-play su PC e console.

Il progetto non è però esente da problemi. Alcuni utenti hanno segnalato malfunzionamenti nei menu e nella configurazione dei comandi. Un giocatore ha raccontato di essere incappato in un problema che gli impediva di assegnare gli attacchi dopo aver modificato i controlli, senza riuscire a trovare un'opzione per ripristinare la configurazione predefinita.

Altre critiche riguardano invece il modo in cui PSO Reborn è stato sviluppato. Alcuni utenti hanno sottolineato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come supporto alla programmazione da parte dell'autore, mentre altri hanno definito il progetto un esempio di vibe coding, espressione utilizzata per indicare un approccio allo sviluppo fortemente basato sull'uso di strumenti di IA per generare il codice.

Un utente del forum ResetEra ha spiegato di aver seguito il progetto, ma di non essere interessato a provarlo proprio per le modalità con cui è stato realizzato. Anche su Reddit sono emerse reazioni scettiche, con un commento che lo ha definito semplicemente "vibe coded". L'autore del progetto, apparentemente intervenuto nella discussione, ha risposto in modo piuttosto diretto: "Non sarà per tutti".

PSO Reborn rimane quindi un'iniziativa non ufficiale e ancora soggetta a limiti e problemi, ma rappresenta un modo alternativo per accedere all'esperienza del primo Phantasy Star Online, senza passare dalle versioni più recenti della serie.