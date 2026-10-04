Una mod di Total War: Warhammer 3 è stata sabotata dall'autore contro le copie IA non autorizzate

La diffusione di contenuti generati con l'intelligenza artificiale sta creando nuove tensioni anche all'interno della comunità del modding. Un caso eclatante è quello di SFO: Grimhammer III , una delle mod più popolari di Total War: Warhammer 3 , il cui creatore Venris ha deciso di adottare una misura insolita per contrastare le copie non autorizzate del suo lavoro.

Il messaggio si conclude con un invito: "Supportate i modder, non l'IA", accompagnato dalla precisazione che le mod SFO continueranno a essere gratuite. "Le mod SFO erano, sono e saranno sempre gratuite per tutti finché sarò qui. Nessun paywall", ha aggiunto Venris.

"SFO: Grimhammer è il risultato di quasi dieci anni di passione e amore per questa comunità e per il mondo fantasy", ha spiegato. "Per questo non permetto a nessuno di prendere il mio lavoro senza autorizzazione. Soprattutto non per scopi legati all'IA".

Venris ha raccontato la situazione in un post pubblicato su Patreon, spiegando di aver deciso di intervenire direttamente sul funzionamento della mod. "A causa del numero crescente di ricaricamenti non autorizzati di SFO: Grimhammer III e, cosa ancora più importante, dell'uso dell'IA nel processo, ho deliberatamente corrotto la mod per impedirne il funzionamento con questi caricamenti non autorizzati", ha scritto il modder.

La vicenda arriva dopo l'aggiornamento alla versione 9.0 del gioco, arrivato insieme all' espansione Lords of the End Times . Come spesso accade dopo una nuova versione di Total War: Warhammer 3, anche le mod più complesse devono essere aggiornate per tornare compatibili con il gioco. SFO: Grimhammer III è attualmente in fase di aggiornamento, ma secondo il suo autore alcuni utenti avrebbero iniziato a utilizzare strumenti di IA per adattare il lavoro alla nuova versione e successivamente ripubblicarlo sullo Steam Workshop come se fosse una creazione propria.

L'IA ucciderà il modding?

La protesta, almeno dal punto di vista della visibilità del problema, sembra aver raggiunto il suo obiettivo. Dopo aver temporaneamente compromesso la mod, l'autore ha infatti deciso di ripristinarne una versione funzionante per la versione 8.1.1 di Total War: Warhammer 3 su Steam.

In un secondo intervento, Venris ha ringraziato la comunità per il sostegno ricevuto e ha spiegato di essere consapevole che la sua iniziativa non impedirà necessariamente ad altri di appropriarsi del lavoro dei modder. "So che le mie azioni non fermeranno coloro che scelgono di appropriarsi del lavoro di altri modder, ma almeno hanno contribuito a portare l'attenzione su un problema che sta attualmente interessando lo Steam Workshop del nostro amato gioco", ha dichiarato.

Secondo Venris, nelle ultime settimane il Workshop sarebbe stato infestato da una crescente quantità di modifiche realizzate interamente tramite IA. L'autore auspica quindi un intervento che permetta ai creatori di continuare a condividere il proprio lavoro senza il timore che venga copiato e ripubblicato da altri.

La sua posizione, tuttavia, non è un rifiuto assoluto dell'intelligenza artificiale nel modding. Venris riconosce infatti che la tecnologia può avere un ruolo come strumento di supporto: "L'uso dell'IA nel modding è un argomento molto discusso. Aggiungerei semplicemente che l'IA dovrebbe essere uno strumento a supporto del modding, non sostituirlo, e dovrebbe rimanere così".