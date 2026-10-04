Ultimi giorni per effettuare il pre-order di Castlevania: Belmont’s Curse direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Castlevania: Belmont's Curse al costo totale e finale d'acquisto di 39,99€. Il gioco esce il prossimo 15 ottobre. Puoi prenotarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui in basso: La Midnight Edition include una copia fisica del gioco principale, quattro bonus in-game e una galleria digitale dedicata a musica e arte. Quest'ultima, disponibile come applicazione separata, raccoglie oltre 100 opere tra concept art e schizzi realizzati durante lo sviluppo e permette inoltre di ascoltare la colonna sonora attraverso un lettore audio integrato.
Ulteriori dettagli sul gioco
Al centro dell'esperienza c'è la caratteristica azione con la frusta, più dinamica che mai: utilizzandola, è possibile muoversi liberamente negli ambienti anche con movimenti simili a quelli di un trapezista. L'avventura mette inoltre alla prova le abilità del giocatore con boss leggendari come Death, Medusa e Carmilla, affiancati da nuove sfide ed enigmi, tra cui quelli legati a Giovanna d'Arco.
Il sistema Arcana consente di personalizzare ulteriormente lo stile di combattimento di Rose. Le possibilità includono diverse armi suddivise in sette categorie e reliquie capaci di attivare potenti effetti offensivi e difensivi. A completare la Midnight Edition ci sono i costumi ispirati ad Alucard, Trevor e Sypha e la reliquia Grazia della famiglia.