Perché i personaggi di Deadlock funzionano così bene? Tutta colpa di New York

Tra i MOBA contemporanei, Deadlock si distingue non soltanto per le sue meccaniche, ma anche per il modo in cui Valve sta arricchendo il cast dei personaggi . Il segreto pare essere soprattutto nell'identità estremamente marcata dell'ambientazione: quella che viene descritta genericamente come una città fantasy urbana è in realtà una versione soprannaturale e deformata di New York .

New York, New York

L'ultimo aggiornamento, City Never Sleeps, ha ulteriormente accentuato questa caratteristica introducendo sei nuovi eroi, molti dei quali sembrano direttamente ispirati agli abitanti, agli stereotipi e ai paesaggi della metropoli americana. C'è, per esempio, Solomon, un anziano che gioca a scacchi al parco e che diventa un mago capace di combattere utilizzando una scacchiera. Baba parte invece dall'immagine di una nonna seduta su una panchina a dare da mangiare ai piccioni, reinterpretandola attraverso elementi del folklore slavo. E poi c'è Rat King, la versione letterale del sovrano dei topi che popolano le strade e i vicoli della città.

Il Rat King in gioco

Il risultato è un'ambientazione che non si limita a utilizzare New York semplicemente in senso estetico. Abitanti, luoghi e situazioni quotidiane diventano la materia prima con cui Valve costruisce i personaggi di Deadlock. È un approccio che ha avuto ripercussioni anche sulla comunità del gioco, sempre molto attiva nel formulare ipotesi sui prossimi eroi. L'interesse dei giocatori non nasce però soltanto dalla curiosità per il futuro del roster, ma dalla possibilità di vedere quali altri aspetti della vera New York verranno trasformati in elementi fantastici.

La caratterizzazione, inoltre, non si ferma al design grafico. I personaggi vengono dotati di personalità e rapporti che vanno oltre il semplice ruolo ricoperto durante le partite. Vyper, per esempio, non è soltanto una sorta di lucertola che vive nelle fogne e utilizza armi da fuoco, ma viene caratterizzata come una persona incline a flirtare e con una carriera criminale tutt'altro che brillante. Seven, apparentemente costruito come un classico cattivo da pulp fiction, presenta invece anche un lato più affettuoso, legato ai ricordi dell'amico Kelvin e al rapporto con Viscous, una creatura gelatinosa dall'indole quasi infantile.