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La tastiera da gaming GXTrust Dothix è in sconto del 50% su Amazon: acquistala al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta che fa calare al minimo storico il costo della tastiera da gaming GXTrust Dothix.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/10/2026
Tastiera GXTrust Dothix

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta che fa calare il costo della tastiera da gaming GXTrust Dothix: l'offerta prevede uno sconto attivo del 50% per un costo totale e finale d'acquisto di 19,99€ (minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: La GXTrust Dothix è una tastiera da gaming wireless pensata per offrire libertà di movimento, ingombro ridotto e un controllo preciso durante le sessioni di gioco. Il formato TKL 80% elimina il tastierino numerico, permettendo di risparmiare spazio sulla scrivania senza rinunciare ai tasti essenziali per giocare e svolgere le normali attività al PC.

Ulteriori dettagli sulla tastiera

La connessione wireless sfrutta un ricevitore USB-A a 2,4 GHz a bassissima latenza, riponibile direttamente nella tastiera quando non viene utilizzato. Basta collegarlo al computer per essere subito pronti a giocare. La batteria ricaricabile integrata offre fino a 420 ore di autonomia, consentendo di affrontare anche lunghe sessioni senza interruzioni frequenti per la ricarica.

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Dothix punta inoltre sulla stabilità grazie alla solida piastra posteriore in metallo e ai piedini in gomma antiscivolo, mentre la retroilluminazione RGB aggiunge un tocco personalizzabile e riconoscibile alla postazione gaming. Non mancano una modalità dedicata al gioco, l'anti-ghosting a 6 tasti e 12 tasti multimediali, pensati per avere un accesso rapido alle funzioni più utilizzate.

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