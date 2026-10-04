Gears of War: E-Day sarà un ritorno alle origini tra terrore, Unreal Engine 5 e rispetto per la lore

Lo studio di sviluppo ha infatti intrapreso una complessa transizione tecnologica verso l'Unreal Engine 5. Un passaggio definito "naturale" dal creative director Matt Searcy , ma che ha richiesto una profonda fase di introspezione sul franchise per individuare i pilastri fondamentali della saga. Da questa analisi è emersa la volontà di raccontare l'Emergence Day, identificato dal team come il momento storico più entusiasmante da trasformare in videogioco.

Il team di Gears of War: E-Day ha parlato con PCGamesN e ha raccontato i dettagli del progetto, sin dalla sua nascita dopo la conclusione dei lavori su Gears 5.

Dalla lore al terrore: un'atmosfera da "monster story"

Tornare all'inizio della saga ha imposto una grande attenzione per non alterare la lore originale. Come spiegato da Searcy, personaggi iconici come Marcus Fenix e Dom Santiago scopriranno i retroscena e le origini delle Locuste solo molto più avanti nel tempo (tra Gears of War 2 e Gears 5). Eventuali adattamenti, come la sequenza della motosega legata a Tai ambientata a Kalona, sono stati ripresi dai libri della serie e integrati mantenendo intatta la struttura originaria.

Dal punto di vista dell'atmosfera, l'era iniziale dell'invasione delle Locuste comporta una tecnologia più limitata e la totale mancanza di familiarità con le minacce sotterranee. Il primo atto del gioco è strutturato come una vera e propria monster story: i protagonisti non indossano ancora la celebre armatura e ogni arma recuperata sarà la prima mai impugnata contro le creature.

"I Wretch, per esempio: inizi il gioco praticamente senza armi per affrontarli. Usi solo il combattimento corpo a corpo, portando quel terrore direttamente davanti ai tuoi occhi."

Anche le forze nemiche si presenteranno in versioni più primitive e brutali. Il Brumak, al suo primo incontro nel gioco, non disporrà ancora dell'arsenale pesante ad alto calibro visto nei capitoli successivi, ma attaccherà i giocatori devastando l'ambiente con enormi catene e armi da mischia improvvisate.