Gears Of War: E-Day ha una Stagione 2 in arrivo, con nuove mappe, modalità e skin

Altri elementi sono però in arrivo nei prossimi giorni all'interno della Stagione 2, tra i quali anche vari oggetti celebrativi della storia della serie per proseguire i festeggiamenti sul ventesimo anniversario di Gears of War.

Proprio questa settimana abbiamo visto l'arrivo di due modalità multiplayer in occasione del 20° anniversario della serie , mentre proprio questo fine settimana è stata messa a disposizione la nuova skin gratuita del generale RAAM , da utilizzare nel multiplayer, ottenibile effettuando semplicemente il login al gioco.

The Coalition prosegue il supporto ufficiale per Gears of War: E-Day , con una Stagione 2 in arrivo a breve: a partire dal primo dicembre cominceranno ad arrivare nuovi contenuti aggiuntivi per il gioco su PC e Xbox Series X|S come nuove mappe, modalità e skin .

"La seconda stagione non solo riporta in scena alcuni dei personaggi più amati dai fan nella storia della serie, ma ci permette anche di reimmaginare i personaggi proprio come abbiamo sempre desiderato vederli - come Dom di Solemn Memories, la cui skin lo raffigura con l'abito che indossa nella famosa foto insieme a Maria tratta da Gears of War 2", si legge nella descrizione fornita da The Coalition.

Non ci sono ancora informazioni precise sui contenuti, ma possiamo aspettarci dunque sia elementi cosmetici per il multiplayer che elementi caratterizzanti il gameplay, probabilmente sempre incentrati sull'ambito del multigiocatore.

La Stagione 2 di Gears Of War: E-Day partirà dunque il primo dicembre e sarà intitolata "Legacy" , impostata anche questa sul ricordo storico della serie, come suggerisce lo stesso titolo di questa nuova mandata di contenuti.

Il grande ritorno di Gears of War

A questo punto non resta che attendere il primo dicembre e vedere cosa sia in programma all'interno di Gears of War: E-Day, con particolare interesse verso le nuove modalità che dovrebbero andare ad arricchire il multiplayer, elemento portante del gioco sul lungo termine.

Lo sparatutto in terza persona con coperture racconta una storia che fa da prequel al primo capitolo, mettendo in scena i protagonisti Marcus e Dom alle prese con la prima invasione delle Locuste su Sera e l'avvio della guerra dell'umanità contro gli alieni.

Il gioco ha rilanciato il franchise in maniera notevole, con la critica che lo considera una delle migliori esclusive Xbox degli ultimi anni, sebbene l'attenzione sembra si sia spostata dalla sua indubbia qualità ai suoi costi di sviluppo e le potenziali vendite.