Il settore videoludico attraversa una fase delicata: licenziamenti diffusi, budget tripla A lievitati e una crescente difficoltà nel capire quali giochi riusciranno a sopravvivere. Chris Wilson , ex lead designer di Path of Exile e cofondatore di Grinding Gear Games, indica in Baldur's Gate 3 un modello a cui le software house dovrebbero guardare in questo momento di crisi. Lo ha spiegato in un'intervista concessa a Destin su YouTube.

Un gioco sincero

Secondo Wilson, il titolo di Larian è "un ottimo esempio di gioco sincero". Lo studio, racconta, lo ha realizzato passando per un lungo periodo di accesso anticipato, utile a raccogliere feedback senza rovinare l'esperienza, per poi pubblicarlo "in modo sincero". Quando ha avuto la possibilità di continuare a lavorarci, Larian ha scelto di dedicarsi a qualcosa di diverso: "Va bene, faranno un'altra cosa, e andrà bene anche quella".

Il punto, per Wilson, è l'assenza di manipolazione nel rapporto con il pubblico: Larian è stata ricompensata in modo adeguato e "tutti si sono divertiti" in questo scambio. Il cofondatore di Grinding Gear Games riconosce che il successo di Baldur's Gate 3 dipende anche dalla sua qualità eccezionale, ma auspica comunque "un ritorno" a giochi di questo tipo, meno complicati da realizzare e più orientati alla narrazione. "Non è necessario che tutto sia un live service", afferma.