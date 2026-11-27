Il settore videoludico attraversa una fase delicata: licenziamenti diffusi, budget tripla A lievitati e una crescente difficoltà nel capire quali giochi riusciranno a sopravvivere. Chris Wilson, ex lead designer di Path of Exile e cofondatore di Grinding Gear Games, indica in Baldur's Gate 3 un modello a cui le software house dovrebbero guardare in questo momento di crisi. Lo ha spiegato in un'intervista concessa a Destin su YouTube.
Un gioco sincero
Secondo Wilson, il titolo di Larian è "un ottimo esempio di gioco sincero". Lo studio, racconta, lo ha realizzato passando per un lungo periodo di accesso anticipato, utile a raccogliere feedback senza rovinare l'esperienza, per poi pubblicarlo "in modo sincero". Quando ha avuto la possibilità di continuare a lavorarci, Larian ha scelto di dedicarsi a qualcosa di diverso: "Va bene, faranno un'altra cosa, e andrà bene anche quella".
Il punto, per Wilson, è l'assenza di manipolazione nel rapporto con il pubblico: Larian è stata ricompensata in modo adeguato e "tutti si sono divertiti" in questo scambio. Il cofondatore di Grinding Gear Games riconosce che il successo di Baldur's Gate 3 dipende anche dalla sua qualità eccezionale, ma auspica comunque "un ritorno" a giochi di questo tipo, meno complicati da realizzare e più orientati alla narrazione. "Non è necessario che tutto sia un live service", afferma.
Fuori dai live service
Wilson non rinnega però il proprio percorso professionale. Ammette che probabilmente non avrebbe creato Path of Exile senza la componente live service, perché era parte integrante dell'idea di partenza: il gioco è pensato attorno a un sistema economico condiviso da molti giocatori, motivo per cui è free-to-play ed è stato concepito fin dall'inizio in questa forma.
Il problema attuale, secondo lui, è che alcuni giochi vengono lanciati con elementi online "perché il foglio di calcolo dice che farà guadagnare di più", risultando "contorti rispetto alla loro autentica esperienza single player" pur di accogliere queste funzioni. Insomma, tanti giochi verrebbero snaturati per mero calcolo commerciale.