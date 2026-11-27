Digital Extremes ha fissato al 9 dicembre, su tutte le piattaforme, l'uscita di Tao, il primo aggiornamento di Warframe ambientato in un secondo sistema solare. In un'anteprima stampa, gli sviluppatori ci hanno mostrato i nuovi contenuti principali, che tentano di dare una grossa rinfrescata al gioco, pur rimanendo nel solco di quanto fatto finora... solco che male non deve essere, visto che stiamo parlando di un free-to-play live service che va avanti dal 2013 e che conta ancora centinaia di migliaia di giocatori giornalieri.

Un sistema solare nuovo, dopo anni di attesa Rebecca Ford, creative director del gioco, ha spiegato che Tao è un luogo citato nella storia di Warframe molto tempo fa e anticipato con insistenza all'interno del gioco negli ultimi cinque anni, a partire dal confronto con i cattivi di The New War. Il team lo definisce come il contenuto più ambizioso creato finora tra quelli mirati a portare i giocatori al di fuori del sistema d'origine. Ford ha anche chiarito che si tratta solo dell'inizio: il lancio comprenderà due regioni, una quest di circa due ore, della nuova musica, sindacati e altri contenuti. Inoltre, Tao non sarà un'aggiunta fine a se stessa, ma continuerà a crescere nel tempo, con aggiornamenti e aggiunte. La demo che c'è stata mostrata aveva tutta la mappa sbloccata. Prima di mostrarci Tao, c'è stato un po' di spazio per l'Origin System: il team ha ricordato che l'evento in corso si è chiuso con la fine del pianeta Aerys, per poi aggiungere che per il 2027 è previsto un approfondimento sugli Infested, così da dare ai giocatori le informazioni supplementari che vanno richiedendo.

Perita e Forax Le due regioni di lancio sono Perita e Forax. Perita è un pianeta metereologicamente instabile, in cui imperversano delle forti tempeste di sabbia. È abitato dai discendenti degli anarchici Dax. Tra le sei modalità di gioco, spicca quella sopravvivenza, in cui sono presenti dei grossi rischi ambientali, creati dalla peculiare morfologia del pianeta, e da un sistema ecologico in cui i giocatori devono andare alla ricerca di larve e insetti, questi ultimi legati al personaggio di Catulas, di cui si saprà di più giocando. Il nuovo sistema solare di Warframe offre molto da scoprire Per darci riferimenti sulla creazione di questa regione, gli sviluppatori ci hanno raccontato che aveva come nome in codice "Mad Max Dax", film che è stato la principale fonte d'ispirazione, come c'è stato abbastanza chiaro anche guardando il gameplay, tra ampie aree desertiche, tempeste e quella che è stata definita come una "sorta di regressione tribale dell'umanità." Warframe ha una data di uscita su Nintendo Switch 2, arriverà assieme a un grande aggiornamento Forax, invece, è una città sentient ad anello, ispirata a un immaginario da "cyber Detroit" e Atlantic City, con un taglio noir su cui il team insiste da tempo. Evidentemente deve piacere molto l'idea È la prima regione con tre hub collegati: Last Bloom Lounge, Manifold 90BF e Elder Rust Garden, quest'ultimo tenuto segreto finora. Tutti e tre contribuiscono alla progressione dei Fonties, trio di giovani cronisti che conoscono ogni notizia della città. Al rango tre si sbloccano le indagini investigative, e c'è anche un sistema di abilità permanenti che offre bonus nelle missioni di Forax.

Modi di giocare Gli spostamenti tra hub possono avvenire in quattro modi: tramite le taglie, con una mini-attività di guida in auto, a piedi oppure dalla mappa stellare. La guida è un minigioco vero e proprio, tra sorpassi, corse e inseguimenti, che permette di ottenere una discreta quantità di risorse. Debutta anche la "Night Walk", una modalità in prima persona senza combattimenti, pensata per esplorare Forax in modo più rilassato, incontrare cittadini, trovare indizi e raccogliere risorse. Ford ha parlato di un'esperienza "lo-fi", priva di attività ansiogene, pensata per stare in gioco mentre si fa altro, senza alcuna pressione. Porttown è il primo gioco di carte di Warframe Nel casinò dell'hub principale arriva Porttown, il primo gioco di carte di Warframe, giocabile contro il banco o contro altri giocatori. Nel mentre è in sviluppo una specie di roulette, che sarà introdotta all'inizio del prossimo anno e di cui saranno presto dati più dettagli. Tra le missioni tornano anche le Spy, a lungo trascurate, riadattate al nuovo contesto, tra colpi da organizzare e cassaforti da aprire, con codici da memorizzare e password da individuare. Tau è un sistema nuovo anche nell'estetica Per chi cerca una sfida, la Steel Path sarà disponibile anche a Tao. Gli Accoliti non potranno però seguire i giocatori nel nuovo sistema: al loro posto arriva una squadra di cinque scagnozzi del boss del casinò, i fratelli Hawkra, ciascuno con una propria personalità. Sono nemici più resistenti e dagli scontri leggermente più lunghi rispetto a Accoliti e Lich, ma gli sviluppatori hanno scherzato sulla capacità dei giocatori di superare qualsiasi ostacolo con le build giuste. I cinque si possono incontrare anche negli hub, dove trascorrono il tempo libero a giocare d'azzardo.