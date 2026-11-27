Digital Foundry ha realizzato un'interessante analisi tecnica tesa a comprendere com'è cambiata la grafica di GTA 6 dal trailer di annuncio a oggi, e i risultati sono sorprendenti: a quanto pare il titolo di Rockstar Games è migliorato sul piano visivo anziché subire un downgrade.
La prima presentazione di Grand Theft Auto VI, avvenuta nel 2023, ha mostrato le ambizioni tecnologiche del gioco grazie alla presenza dell'illuminazione globale in ray tracing e dei riflessi di alta qualità, ma al contempo la gestione dell'illuminazione dei capelli e i modelli dei personaggi erano meno raffinati rispetto a quanto visto nella versione finale.
I miglioramenti sono diventati particolarmente evidenti con il secondo trailer, che ha introdotto modelli rinnovati per Jason e Lucia, oltre a progressi per quanto concerne gli shader dei personaggi e la resa della pelle. Nel corso dello sviluppo, inoltre, è stata modificata anche la ricostruzione dell'immagine.
Il secondo trailer metteva infatti in evidenza alcuni dei limiti della tecnologia di upscaling FSR 1 di AMD, mentre il gioco che abbiamo oggi fra le mani utilizza una soluzione spaziale più semplice, che crea un'immagine più morbida ma al contempo più naturale.
L'extended look e la questione delle prestazioni
La presentazione completa di GTA 6 su Netflix, della durata di circa trenta minuti, offre il confronto più interessante: trattandosi di una build vicina a quella del lancio, il gioco mostrava una qualità degli asset sostanzialmente identica rispetto alla versione completa, con poche differenze legate all'ora del gioco, agli effetti atmosferici e ad alcuni dettagli ambientali.
Le uniche criticità emergono sul fronte delle prestazioni, visto che le sequenze di intermezzo e l'azione in interni mantengono generalmente i 30 frame al secondo su di una PS5 base, ma durante gli spostamenti ad alta velocità, la guida e gli scontri più affollati questi valori soffrono di cali evidenti.
Sicuramente gli sviluppatori di Rockstar Games stanno già lavorando per effettuare interventi mirati all'ottimizzazione delle performance, laddove possibile, ma è chiaro che un'esperienza visivamente così complessa e sofisticata richieda dei compromessi per poter girare sulle console di attuale generazione.
Dall'analisi di Digital Foundry, ad ogni modo, resta l'importante dato di un comparto grafico che è stato migliorato dal primo trailer a oggi anziché subire depotenziamenti come spesso accade: un risultato in netta controtendenza, ma del resto non stiamo parlando di un gioco come gli altri.