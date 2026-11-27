Digital Foundry ha realizzato un'interessante analisi tecnica tesa a comprendere com'è cambiata la grafica di GTA 6 dal trailer di annuncio a oggi, e i risultati sono sorprendenti: a quanto pare il titolo di Rockstar Games è migliorato sul piano visivo anziché subire un downgrade.

La prima presentazione di Grand Theft Auto VI, avvenuta nel 2023, ha mostrato le ambizioni tecnologiche del gioco grazie alla presenza dell'illuminazione globale in ray tracing e dei riflessi di alta qualità, ma al contempo la gestione dell'illuminazione dei capelli e i modelli dei personaggi erano meno raffinati rispetto a quanto visto nella versione finale.

I miglioramenti sono diventati particolarmente evidenti con il secondo trailer, che ha introdotto modelli rinnovati per Jason e Lucia, oltre a progressi per quanto concerne gli shader dei personaggi e la resa della pelle. Nel corso dello sviluppo, inoltre, è stata modificata anche la ricostruzione dell'immagine.

Il secondo trailer metteva infatti in evidenza alcuni dei limiti della tecnologia di upscaling FSR 1 di AMD, mentre il gioco che abbiamo oggi fra le mani utilizza una soluzione spaziale più semplice, che crea un'immagine più morbida ma al contempo più naturale.