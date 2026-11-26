Secondo i test effettuati dalla redazione britannica, il risultato è significativamente migliore rispetto a quanto normalmente visto con altri titoli disponibili tramite il servizio di streaming. Thomas Morgan di Digital Foundry ha definito il lavoro svolto da Microsoft un "risultato straordinario", sottolineando come i problemi tipicamente associati al cloud gaming , come latenza e compressione video, siano risultati molto meno evidenti del previsto .

Digital Foundry ha pubblicato la sua analisi approfondita di GTA 6 su Xbox One , disponibile sulla console di vecchia generazione esclusivamente tramite cloud streaming . Infatti, il gioco non gira in modo nativo sulla console old-gen di Microsoft, ma viene eseguito sui server di Xbox Cloud Gaming e trasmesso all'utente utilizzando come base la versione Xbox Series S.

Qualità dell'immagine e latenza sorprendono, ma il frame pacing è problematico

Dal punto di vista tecnico, la versione trasmessa in streaming eredita le caratteristiche dell'edizione Xbox Series S, compresi gli effetti di ray tracing per illuminazione e riflessi, i capelli simulati tramite strand-based hair e una risoluzione interna di 720p successivamente ricostruita a 1080p tramite FSR 4.1.

L'aspetto forse più interessante riguarda la qualità dello streaming. Digital Foundry segnala che la compressione video risulta generalmente poco invasiva e diventa davvero evidente soltanto quando a schermo appaino elementi ricchi di dettagli fini, come vegetazione e recinzioni metalliche. In movimento, inoltre, tali differenze tendono a scomparire quasi completamente.

Anche la latenza ha impressionato i tester. Le misurazioni effettuate mostrano un ritardo aggiuntivo di appena 9 millisecondi rispetto all'esecuzione locale su Xbox Series S, una differenza che Digital Foundry definisce praticamente impercettibile nel contesto di GTA 6. Morgan ha spiegato che, durante le sessioni di prova, era facile dimenticare di trovarsi davanti a una versione in streaming anziché a una eseguita direttamente sulla console.

Le prestazioni generali risultano sostanzialmente identiche a quelle osservate su Xbox Series S, con un frame rate che oscilla generalmente tra i 20 e i 30 FPS a seconda del carico sulla CPU. Tuttavia, l'analisi evidenzia un problema importante legato al frame pacing.

Pur mostrando una frequenza di aggiornamento quasi sovrapponibile alla console current-gen meno potente di Microsoft, la versione cloud presenta una distribuzione dei frame meno regolare, con alternanza di fotogrammi più brevi e più lunghi rispetto ai 33,3 millisecondi attesi per un'esperienza a 30 FPS. Il risultato è una sensazione di fluidità inferiore rispetto all'esecuzione locale, nonostante il conteggio dei fotogrammi sia praticamente identico.

Digital Foundry ha inoltre provato a capire come Microsoft riesca a gestire un titolo così esigente tramite Xbox Cloud Gaming. Secondo le informazioni raccolte dalla testata, l'azienda avrebbe dedicato maggiori risorse server a GTA 6 rispetto ad altri giochi presenti nel catalogo, una scelta che contribuirebbe a spiegare la qualità dello streaming riscontrata durante i test.