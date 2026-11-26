Inoltre, ricordiamo che da oggi è possibile scaricare gratuitamente l'avventura cooperativa Bread and Fred e riscattare un bonus per Firestone - Idle Clicker Online RPG . Potrete reclamare entrambi fino alle 16:59 di giovedì 3 dicembre tramite la pagina dedicata dell'Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completata la procedura, i giochi entreranno a far parte della vostra libreria in modo permanente, proprio come se li aveste acquistati.

L' Epic Games Store ha annunciato il nuovo gioco gratis per PC che potremo aggiungere alla nostra collezione a partire da giovedì 3 dicembre . La prossima settimana il negozio digitale metterà a disposizione Strange Antiquities , un'insolita avventura gestionale e investigativa ambientata nel mondo dell'occulto.

Scopriamo il nuovo gioco gratis in arrivo su Epic Games Store

Strange Antiquities ci porta nella cupa cittadina di Undermere, dove i giocatori sono chiamati a gestire un negozio specializzato in artefatti occulti e oggetti dai poteri misteriosi. Nei panni del nuovo custode dell'attività, il nostro compito sarà accogliere clienti dai problemi sempre più bizzarri, identificare manufatti enigmatici e decidere come impiegarli, influenzando il destino degli abitanti del luogo.

Gran parte dell'esperienza ruota attorno all'analisi e alla catalogazione degli oggetti. Per riconoscere correttamente gli artefatti sarà necessario osservare attentamente ogni dettaglio, consultare antichi tomi illustrati e usare logica e deduzione. Un errore di valutazione potrebbe avere conseguenze poco piacevoli, soprattutto quando si ha a che fare con reliquie soprannaturali particolarmente potenti.

Le scelte del giocatore hanno inoltre un ruolo centrale. Gli oggetti custoditi nel negozio possono essere usati per aiutare le persone che bussano alla nostra porta oppure per ostacolarle e maledirle. In una comunità piccola come Undermere, però, ogni decisione lascia il segno e contribuisce a plasmare i rapporti con i vari personaggi che popolano la storia. Oltre alla gestione quotidiana della bottega, Strange Antiquities permette di esplorare i dintorni alla ricerca di nuovi reperti e di indagare sui numerosi misteri che avvolgono la città.

Che ne pensate del nuovo regalo dell'Epic Games Store in arrivo la prossima settimana, lo riscatterete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.