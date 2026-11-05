Epic Games Store regala un nuovo gioco il 12 novembre: è uno strategico roguelike

Scopriamo di seguito tutti i dettagli sui giochi in arrivo la prossima settimana. Per riscattarli basterà cliccare qui ed effettuare l'accesso al vostro account. Il nostro consiglio è di aggiungerli comunque alla vostra libreria: una volta riscattati, resteranno disponibili anche dopo la fine della promozione e potrete conservarli per sempre .

Come di consueto, Epic Games ha svelato i giochi gratis per PC disponibili il 12 novembre , ovvero la prossima settimana. Si tratta di un singolo titolo, cioè Knightica . Inoltre, ricordiamo che oggi 5 novembre è invece disponibile Flotsam , un'avventura in cui dovrete trasformare i rifiuti oceanici in case o piccoli giardini colorati e decorare la città. Il secondo titolo gratuito è invece un contenuto aggiuntivo che riguarda Idle Champions of the Forgotten Realms , in questo caso dedicato a Dungeons & Dragons.

Si tratta quindi di un titolo ideale per chi ama gli strategici e vuole mettere alla prova le proprie capacità tattiche senza dover gestire direttamente ogni combattimento. Al momento, Knightica è l'unico gioco gratuito annunciato per la prossima settimana. Se dovesse essere aggiunto un secondo titolo, vi aggiorneremo con tutte le novità.

Come anticipato, dal 12 al 19 novembre potrete riscattare Knightica, un roguelike auto-battler in cui dovrete gestire il vostro esercito e affrontare pericolosi mostri. Nel corso dell'avventura potrete creare potenti incantesimi e sperimentare nuove combinazioni, così da rendere le vostre truppe sempre più efficaci. Il vostro compito sarà preparare strategicamente l'esercito prima di mandarlo in battaglia: gli scontri si svolgeranno infatti in modo automatico, lasciando spazio alla pianificazione e alla scelta delle unità.

I giochi gratis di oggi

Tra i titoli gratuiti di oggi, riscattabili fino a giovedì 12 novembre, troviamo Flotsam, un'avventura spensierata in cui potrete issare le vele e scoprire isole dimenticate, portando alla luce la vecchia tecnologia per migliorare la città. C'è però un elemento importante da considerare: il vecchio mondo è contaminato e i vostri naufraghi rischiano di ammalarsi. Dovrete quindi fare tutto il possibile per proteggerli. Si tratta di un titolo consigliato a chi cerca un'avventura rilassante ma che presenta anche un pizzico di sfida.

Come vi abbiamo già anticipato, il secondo gioco gratuito è il contenuto aggiuntivo di Idle Champions of the Forgotten Realms dedicato a Dungeons & Dragons. I vostri eroi dovranno combattere e raccogliere oro e, in modo un po' analogo a Knightica, lo faranno anche quando non state giocando attivamente. E voi che ne pensate di questi giochi? Li proverete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.