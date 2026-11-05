Epic Games Store regala un nuovo gioco il 12 novembre: è uno strategico roguelike

Come di consueto, Epic Games ha svelato i giochi gratis per PC disponibili il 12 novembre, ovvero la prossima settimana. Si tratta di un singolo titolo, cioè Knightica. Inoltre, ricordiamo che oggi 5 novembre è invece disponibile Flotsam, un'avventura in cui dovrete trasformare i rifiuti oceanici in case o piccoli giardini colorati e decorare la città. Il secondo titolo gratuito è invece un contenuto aggiuntivo che riguarda Idle Champions of the Forgotten Realms, in questo caso dedicato a Dungeons & Dragons.
Scopriamo di seguito tutti i dettagli sui giochi in arrivo la prossima settimana. Per riscattarli basterà cliccare qui ed effettuare l'accesso al vostro account. Il nostro consiglio è di aggiungerli comunque alla vostra libreria: una volta riscattati, resteranno disponibili anche dopo la fine della promozione e potrete conservarli per sempre.
I prossimi giochi gratuiti dell’Epic Games Store
Come anticipato, dal 12 al 19 novembre potrete riscattare Knightica, un roguelike auto-battler in cui dovrete gestire il vostro esercito e affrontare pericolosi mostri. Nel corso dell'avventura potrete creare potenti incantesimi e sperimentare nuove combinazioni, così da rendere le vostre truppe sempre più efficaci. Il vostro compito sarà preparare strategicamente l'esercito prima di mandarlo in battaglia: gli scontri si svolgeranno infatti in modo automatico, lasciando spazio alla pianificazione e alla scelta delle unità.
Si tratta quindi di un titolo ideale per chi ama gli strategici e vuole mettere alla prova le proprie capacità tattiche senza dover gestire direttamente ogni combattimento. Al momento, Knightica è l'unico gioco gratuito annunciato per la prossima settimana. Se dovesse essere aggiunto un secondo titolo, vi aggiorneremo con tutte le novità.
I giochi gratis di oggi
Tra i titoli gratuiti di oggi, riscattabili fino a giovedì 12 novembre, troviamo Flotsam, un'avventura spensierata in cui potrete issare le vele e scoprire isole dimenticate, portando alla luce la vecchia tecnologia per migliorare la città. C'è però un elemento importante da considerare: il vecchio mondo è contaminato e i vostri naufraghi rischiano di ammalarsi. Dovrete quindi fare tutto il possibile per proteggerli. Si tratta di un titolo consigliato a chi cerca un'avventura rilassante ma che presenta anche un pizzico di sfida.
Come vi abbiamo già anticipato, il secondo gioco gratuito è il contenuto aggiuntivo di Idle Champions of the Forgotten Realms dedicato a Dungeons & Dragons. I vostri eroi dovranno combattere e raccogliere oro e, in modo un po' analogo a Knightica, lo faranno anche quando non state giocando attivamente. E voi che ne pensate di questi giochi? Li proverete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.