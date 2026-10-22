Giochi gratis disponibili su Epic Games Store, annunciato anche il regalo del 29 ottobre

Come di consueto, anche questo giovedì arriva il momento dei giochi gratis su Epic Games Store, che mette a disposizione adesso i titoli previsti per questa settimana e svela anche un nuovo gioco gratis in arrivo per la prossima.

I giochi gratis di oggi, annunciati già la scorsa settimana, sono Home e Sker Ritual, in entrambi i casi avventure horror che risultano particolarmente calzanti in questo periodo di avvicinamento ad Halloween.

Come sempre, per ottenere i regali dell'Epic Games Store è sufficiente riscattarli durante la settimana in cui questi sono in offerta recandovi a questa pagina sullo Store e scaricandoli utilizzando il proprio account: resteranno nella libreria anche al termine della promozione.