Giochi gratis disponibili su Epic Games Store, annunciato anche il regalo del 29 ottobre

Come di consueto, anche questo giovedì arriva il momento dei giochi gratis su Epic Games Store, che mette a disposizione adesso i titoli previsti per questa settimana e svela anche un nuovo gioco gratis in arrivo per la prossima.
I giochi gratis di oggi, annunciati già la scorsa settimana, sono Home e Sker Ritual, in entrambi i casi avventure horror che risultano particolarmente calzanti in questo periodo di avvicinamento ad Halloween.
Come sempre, per ottenere i regali dell'Epic Games Store è sufficiente riscattarli durante la settimana in cui questi sono in offerta recandovi a questa pagina sullo Store e scaricandoli utilizzando il proprio account: resteranno nella libreria anche al termine della promozione.
Il gioco gratis del 29 ottobre: Sorry We're Closed
Il gioco gratis della prossima settimana, che sarà messo a disposizione il 29 ottobre, è Sorry We're Closed, un survival horror dai toni nostalgici, che richiama la tradizione del genere ma propone anche un'esperienza decisamente unica.
Nel gioco ci troviamo a seguire gli ultimi giorni di Michelle mentre cerca di spezzare la maledizione che le è stata scagliata contro da un demone in cerca d'amore, aiutando o ostacolando gli strani residenti del quartiere di Londra in cui si trova la protagonista, al contempo cercando di sfuggire a una morte prematura.
"Con pochi giorni di libertà rimasti, a Michelle vengono offerte delle allettanti opportunità per sfuggire alla sua maledizione. Se riuscirà a trovare il coraggio necessario a sfidare il mondo dei demoni e a tenere la sua pistola Hellhound sempre carica, potrebbe trovare un modo per far pendere la bilancia del destino a suo favore", si legge nella descrizione.
Il gioco mischia elementi d'azione con altri più afferenti all'avventura, facendoci combattere con varie creature metafisiche con armi demoniache in sezioni in prima persona e ponendoci di fronte a puzzle da risolvere, spingendoci ad addentrarci sempre più a fondo nelle crepe liminali che separano sonno e veglia.
I giochi disponibili da oggi
Per quanto riguarda i giochi gratis di oggi, Home è una particolare avventura horror in pixel art sviluppata da BancyCo che ci pone nei panni di un protagonista che si risveglia in una casa sconosciuta durante una tempesta, senza ricordare come ci sia arrivato.
Nell'avventura dobbiamo ricostruire gli eventi che hanno portato a quella situazione, esplorando ambientazioni inquietanti e raccogliendo indizi in una particolare struttura narrativa che introduce ramificazioni in base alle scelte effettuate.
Sker Ritual è invece uno sparatutto horror cooperativo sviluppato da Wales Interactive, spin-off del survival horror Maid o Sker. Il gioco permette di affrontare da soli o in compagnia di fino a quattro giocatori ondate sempre più numerose di creature soprannaturali, completando obiettivi, sbloccando nuove aree e potenziando il proprio arsenale nel tentativo di sopravvivere il più a lungo possibile.