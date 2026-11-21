Come di consueto, anche questo weekend è possibile provare alcuni giochi gratis per un periodo di tempo limitato. Se siete quindi alla ricerca di qualcosa di nuovo da giocare, abbiamo raccolto alcune delle migliori offerte gratuite disponibili questa settimana . Tra queste troviamo i titoli da riscattare su Epic Games Store, che resteranno vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria, ma anche diverse esperienze da provare gratuitamente per pochi giorni su altre piattaforme.

I giochi gratis di questa settimana

Partiamo dal gioco gratis da riscattare su Epic Games Store, ovvero Mark of the Deep. Si tratta di un'avventura soulslike in cui vestirete i panni di Rookie, un pirata alle prese con l'esplorazione di un'isola misteriosa. Il vostro obiettivo sarà trovare il resto dell'equipaggio, ma il viaggio non sarà affatto semplice: dovrete affrontare mostri ostili e ben 16 boss.

Apriamo anche una piccola parentesi su Alien: Isolation. In base a quanto riportato in precedenza, Epic Games avrebbe dovuto regalare anche questo titolo, che però sarebbe stato successivamente rimosso. Non sappiamo se si sia trattato di un errore o se ci siano altri motivi, ma è sicuramente un peccato, considerando che si tratta di un gioco molto apprezzato e che diversi utenti erano curiosi di provare. Chissà, magari verrà aggiunto in futuro.

Passiamo alle Giornate di Gioco Gratuito su Xbox, grazie alle quali potete provare tre giochi senza costi aggiuntivi fino al 22 novembre. Vi consigliamo quindi di affrettarvi, se siete interessati. Il primo è Deadlink, uno sparatutto in prima persona dalle ambientazioni cyberpunk con elementi roguelite. Dovrete potenziare il vostro personaggio e affrontare orde di nemici in ambientazioni pericolose, mettendovi al comando di un veicolo da combattimento umanoide.

Deadlink è un FPS con elementi roguelite

Il secondo titolo è Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer. Avrete a disposizione un vasto arsenale di armi con cui eliminare i nemici, il tutto accompagnato da una colonna sonora coinvolgente. L'esperienza è caratterizzata da un'atmosfera che richiama gli anni '90, quindi potrebbe fare al caso vostro se siete particolarmente nostalgici.

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer

Infine, troviamo Polterguys: Possession Party, un gioco in cui otto partecipanti devono impossessarsi degli avversari e sabotarne i piani per riuscire a vincere. Ma come si fa? Attirandoli direttamente nelle grinfie di un mostro letale! Si tratta quindi di un'esperienza tanto inquietante quanto divertente, soprattutto se giocata in compagnia.