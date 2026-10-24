Indiana Jones e il tempio maledetto è diventato un'avventura punta e clicca in stile SCUMM

Chi è cresciuto con le avventure grafiche dei primi anni Novanta potrebbe trovare in Indiana Jones and the Temple of Doom - Unofficial una piacevole sorpresa. Si tratta di un gioco amatoriale in stile punta e clicca, sviluppato da BBGames e distribuito su itch.io in forma completamente gratuita (volendo è possibile fare un'offerta allo sviluppatore), che reinterpreta il film del 1984, da noi Indiana Jones e il tempio maledetto, in versione SCUMM, come tributo alla tradizione di Lucasarts, che di suo aveva creato due avventure punta e clicca per il personaggio: una per il film Indiana Jones e L'ultima crociata e una dalla storia completamente originale, chiamata Indiana Jones and the Fate of Atlantis . Due capolavori del genere che vale la pena di giocare ancora oggi.

Dal film al gioco

La storia di Indiana Jones and the Temple of Doom - Unofficial segue fedelmente quella della pellicola. Si parte da Shanghai, nel 1935, dove un affare al Club Obi Wan finisce male tra champagne avvelenato e un diamante che rotola sulla pista da ballo. Poche ore dopo i fuggitivi Indy, Willie e Short Round precipitano con un aereo e si ritrovano in India, in un villaggio affamato dove una pietra sacra è stata rubata e i bambini sono scomparsi. Più in alto, tra le montagne, il palazzo di Pankot si illumina di nuovo dopo ottant'anni.

Il gioco ha uno stile da avventura classica

Dal punto di vista del gameplay, il progetto riprende l'interfaccia a nove verbi: dare, raccogliere, usare, aprire, guardare, spingere, chiudere, parlare e tirare. Il mouse permette di scegliere il verbo e poi l'oggetto o il personaggio su cui agire, mentre il tasto destro esegue l'azione predefinita. Non mancano gli enigmi legati all'inventario e alle scelte di dialogo, né una porta nelle catacombe la cui soluzione cambia a ogni nuova partita.

Anche la scena del ponte è stata riprodotta

Gli sviluppatori promettono che giocando si rivivrà l'intero film scena per scena: dal locale notturno di Shanghai fino al ponte di corda, con dialoghi originali scritti per l'occasione. Il giocatore veste i panni di Indy per la maggior parte del tempo, ma in alcuni momenti chiave il controllo passa a Short Round e a Willie. A spezzare il ritmo delle fasi più riflessive ci sono sequenze d'azione: un inseguimento in auto tra i vicoli di Shanghai, un combattimento aereo da un aereo cargo, una corsa disperata contro una trappola che si chiude e la celebre corsa sul carrello minerario. C'è anche una sottotrama facoltativa, aggiunta per l'occasione: un mistero archeologico nascosto tra giungla, palazzo e catacombe, che racconta una vicenda non presente nel film e che si può seguire fino in fondo, per chi ne avrà il coraggio.

Il gioco è disponibile in cinque lingue, tra cui l'italiano. Le piattaforme supportate sono Windows, macOS, Linux e Android. Il motore utilizzato è il GAE - Godot Adventure Engine, motore pensato per le avventure classiche basato su Godot.

Il team ha anche voluto precisare che si tratta di un tributo non commerciale, privo di qualsiasi legame o approvazione da parte di Lucasfilm e The Walt Disney Company. Insomma, è il tributo di un fan e come tale va preso.

Potete scaricare Indiana Jones and the Temple of Doom - Unofficial da Itch.io.