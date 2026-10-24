Dying Light: The Beast è completo così, perché il supporto a lungo termine non ha funzionato per Techland

Uscito a settembre 2025, The Beast era nato come espansione di Dying Light 2: Stay Human , ma nel corso dello sviluppo la sua portata è cresciuta fino a trasformarlo in un titolo standalone a tutti gli effetti, accolto molto bene dalla critica e dal pubblico. Negli ultimi mesi lo studio ha pubblicato il corposo aggiornamento gratuito Restored Land e un ciclo di eventi legati all'anniversario, con nuove armi e modi di vivere il gioco. Ai fan che chiedevano che cosa aspettarsi in futuro, però, la risposta è stata chiara: " Dying Light: The Beast è un gioco completo , e così i giocatori dovrebbero considerarlo, un po' come oggi si fa con il primo Dying Light. Non stiamo pianificando grossi contenuti per questo titolo".

Techland ha deciso di non sviluppare nuovi contenut i per Dying Light: The Beast . A confermarlo è stato Paweł Marchewka, fondatore e CEO dello studio, durante un AMA sul server Discord ufficiale, svoltosi mentre si chiudevano i festeggiamenti per il primo anniversario del gioco.

Non tutto può essere un live service

Marchewka ha precisato che il progetto è stato concepito fin dall'inizio come un'esperienza autonoma e finita: "Non abbiamo preso impegni di supporto a lungo termine, ma abbiamo comunque aggiunto contenuti dopo il lancio, compresa la modalità gratuita Restored Land". Da qui una riflessione più ampia sul modello adottato in passato: "Il modello di supporto quinquennale non ha funzionato bene come speravamo. Siamo uno studio AAA e con ogni nuovo gioco vogliamo offrire un'esperienza indimenticabile e spingere in avanti i confini del medium".

Il CEO ha poi spiegato come mantenere in vita i giochi esistenti per anni con team ridotti possa compromettere seriamente il lavoro sui nuovi progetti. Al tempo stesso, ha osservato, i giocatori si aspettano aggiornamenti frequenti, sostanziosi e di alta qualità, a volte più volte al mese e di solito gratuiti. Con risorse limitate, il rischio è di rallentare la produzione e deludere comunque il pubblico.

L'AMA è servito anche a chiarire alcuni punti su Dying Light 2. Secondo Marchewka il supporto non si è mai interrotto, ma si è concentrato maggiormente sui contenuti creati dagli utenti. Il team ci lavora senza sosta dal lancio. Il supporto proseguirà anche dopo il quinto anniversario, a febbraio, anche se lo studio non ha ancora deciso su quale scala. Quanto al prologo con Spike, è stato eliminato perché circa un quarto dei giocatori lo saltava e perché non si integrava con il tono del gioco completo.

La reazione della community alle parole di Marchewka è stata tutt'altro che calorosa, forse perché troppo sincere e poco consolatorie. Poiché durante l'evento non era possibile rispondere con commenti testuali, gli utenti hanno affidato il proprio giudizio alle emoji: la risposta sulla fine dei contenuti di The Beast è stata accolta da una raffica di "LRIP", teschi, facce tristi, rose appassite e pollici versi, un copione ripetutosi in più momenti della serata.