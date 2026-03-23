Dying Light: The Beast torna con la Restored Land Edition, ecco di che si tratta

Techland ha annunciato Dying Light: The Beast Restored Land Edition, un'edizione arricchita e migliorata dell'ultimo capitolo della serie action survival a base di zombie, che sarà disponibile a partire dal 26 marzo, gratuitamente per chi già possiede il gioco.

Stando a quanto rivelato dagli sviluppatori nel video che potete vedere qui sotto, Restored Land non è semplicemente un aggiornamento che introduce nuovi contenuti, bensì una vera e propria revisione delle dinamiche di Dying Light: The Beast.

Il cuore dell'esperienza è rappresentato da una nuova modalità single player estremamente impegnativa, capace di offrire una sfida micidiale grazie a un mondo che reagisce in maniera permanente alle azioni del giocatore.

Ciò significa che gli Infetti eliminati non torneranno più, ma che anche le risorse raccolte non verranno ripristinate, cosa che rende la gestione delle scorte una questione assolutamente centrale per via del minor numero di materiali ottenibili.

A tutto questo si aggiunge un'enfatizzazione delle meccaniche survival e un'opzione per attivare la morte permanente: in questo modo, al game over si perde tutto e bisogna ricominciare l'avventura da capo.