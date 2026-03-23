Il conflitto in Medio Oriente minaccia di paralizzare la produzione globale di chip destinati all'IA

L'industria dei semiconduttori si trova dinanzi a un punto critico che potrebbe trasformarsi in quello che gli analisti definiscono un evento "cigno nero": un fenomeno imprevedibile con conseguenze sistemiche devastanti.

Secondo un rapporto di Barclays, il perdurare del conflitto in Medio Oriente sta iniziando a influenzare i cicli di spedizione di petrolio e gas naturale verso il Nord Asia, colpendo direttamente nazioni cardine come Taiwan e Corea del Sud.