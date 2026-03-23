Il conflitto in Medio Oriente minaccia di paralizzare la produzione globale di chip destinati all'IA

L'industria dei semiconduttori si trova dinanzi a un punto critico che potrebbe trasformarsi in quello che gli analisti definiscono un evento "cigno nero": un fenomeno imprevedibile con conseguenze sistemiche devastanti.
Secondo un rapporto di Barclays, il perdurare del conflitto in Medio Oriente sta iniziando a influenzare i cicli di spedizione di petrolio e gas naturale verso il Nord Asia, colpendo direttamente nazioni cardine come Taiwan e Corea del Sud.
La situazione di Taiwan e l'impatto sui chip IA
La vulnerabilità di questi giganti tecnologici non è legata solo ai prezzi del greggio, ma alla continuità operativa delle fonderie. Taiwan, in particolare, si trova in una posizione di estrema fragilità energetica: le sue riserve di gas naturale liquefatto (GNL) sarebbero sufficienti per soli 11 giorni.
Poiché l'isola ha progressivamente ridotto l'uso del carbone per aderire a politiche ambientali, la sua capacità di generare elettricità dipende quasi interamente dalle importazioni che attraversano lo Stretto di Hormuz.
Considerando che TSMC da sola consuma oltre il 10% dell'intera produzione elettrica nazionale, qualsiasi razionamento energetico comporterebbe un arresto o un rallentamento delle linee di produzione dei chip più avanzati al mondo.
La crisi dei chip IA aumenta anche per la mancanza di materie prime
Oltre al fattore energetico, emerge la criticità delle materie prime. L'industria dei semiconduttori dipende massicciamente dalle importazioni di elio e bromo provenienti dal Medio Oriente, gas e sostanze chimiche essenziali per i processi di litografia e incisione dei wafer.
Una contrazione, anche minima, nei volumi di produzione di TSMC innescherebbe un "effetto domino" immediato su clienti del calibro di NVIDIA, AMD e Apple, costringendo le Big Tech a rivedere i piani di distribuzione dell'infrastruttura AI.
Il rischio è che l'attuale corsa all'oro dell'intelligenza artificiale, che ha sostenuto l'economia globale negli ultimi anni, possa subire una brusca frenata. Se il conflitto dovesse approfondirsi ulteriormente, le onde d'urto colpiranno non solo le aziende manifatturiere, ma l'intero ecosistema digitale.