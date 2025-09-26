La verticalità degli edifici e l'estensione di Villedor vengono rimpiazzate in questo caso da ambientazioni urbane meno ampie, ma soprattutto dal contorno assolutamente rurale e selvaggio della riserva naturale di Castor Woods: lo scenario che fa da sfondo alla storia di violenza e di vendetta che vede Crane assolutamente determinato a trovare e uccidere l'uomo che lo ha tenuto prigioniero per tredici lunghi anni, trasformandolo in una vera e propria bestia.

Immaginato inizialmente come una semplice espansione, Dying Light: The Beast è ben presto diventato un nuovo capitolo principale e canonico della serie action survival sviluppata da Techland, caratterizzato da un approccio che segna per molti versi un ritorno al passato: da un lato recuperando il suo primo protagonista, Kyle Crane; dall'altro puntando alla concretezza di una struttura più compatta e lineare.

La trama

Dopo gli eventi di The Following, Kyle Crane è stato catturato dal misterioso Barone e imprigionato per ben tredici anni: un periodo da incubo per l'eroe dell'originale Dying Light, che è stato sottoposto a continui e dolorosissimi esperimenti volti a trasformarlo in una bestia potente, ma ubbidiente, l'arma biologica perfetta. Tuttavia, ormai pronto a morire, riesce a fuggire grazie a una serie di eventi inaspettati e all'aiuto di una donna, Olivia, che lo contatta via radio dall'esterno.

Rivedere il sole dopo così tanti anni è una sensazione rinfrancante per Crane, ma dura poco: il tempo di ricordarsi che "il vecchio mondo" ormai non esiste più, sostituito da una terra su cui camminano i morti perché, evidentemente, all'inferno non c'è più posto. Per fortuna la memoria muscolare non gli tira scherzi, e così l'uomo riprende a correre, saltare e combattere per sottrarsi alle grinfie di una moltitudine di zombie pronti ad azzannarlo.

Riunitosi con Olivia, scopre che gli esperimenti che il Barone ha condotto su di lui hanno dato vita a una serie di soggetti meno "fortunati": creature mutanti feroci e potenti, che hanno perso qualsiasi traccia di umanità e a cui la donna si riferisce come "chimere". Nel loro sangue c'è un segreto che potrebbe rivelargli cosa sta succedendo, ma soprattutto Crane deve iniettarsene una certa quantità perché la bestia che ha dentro diventi forte abbastanza da permettergli di avere la sua vendetta.

Olivia e Kyle in Dying Light: The Beast

La trama di Dying Light: The Beast è insomma molto più semplice e banale rispetto alle decisioni e alle diramazioni di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Dying Light 2: Stay Human. Stavolta privo del doppiaggio in italiano (l'unico che manca, in pratica), il racconto portato avanti non sorprende, pur al netto di qualche colpo di scena, ma viene sostanzialmente arricchito dalle storie legate alle missioni secondarie, che dunque vi suggeriamo di non ignorare.