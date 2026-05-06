Dying Light, il franchise director Tymon Smektala lascia la serie

Tymon Smektala, franchise director di Dying Light, ha deciso di lasciare la serie dopo quasi tredici anni, annunciando di voler cominciare "un nuovo capitolo" della sua carriera al di fuori di Techland.

"È stato un viaggio incredibile e sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito", ha scritto Smektala in un post pubblicato su LinkedIn, ringraziando ovviamente i suoi collaboratori per i traguardi che la saga è riuscita a raggiungere nel corso degli anni.

"Grazie a tutte le persone di talento di Techland con cui ho avuto la possibilità di lavorare, sia nello sviluppo che nella pubblicazione, per la passione, l'energia e l'ambizione condivisa nel rendere Dying Light la migliore esperienza zombie possibile. Ci siamo riusciti, insieme!"

"Alla nostra incredibile community: il vostro amore, il vostro coinvolgimento e il vostro supporto costante sono sempre stati la nostra stella polare. Ci avete aiutato a trasformare Dying Light in ciò che è diventato".