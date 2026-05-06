Dying Light, il franchise director Tymon Smektala lascia la serie

Tymon Smektala, franchise director di Dying Light, ha deciso di lasciare la serie dopo quasi tredici anni, annunciando di voler cominciare "un nuovo capitolo" della sua carriera al di fuori di Techland.
"È stato un viaggio incredibile e sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito", ha scritto Smektala in un post pubblicato su LinkedIn, ringraziando ovviamente i suoi collaboratori per i traguardi che la saga è riuscita a raggiungere nel corso degli anni.
"Grazie a tutte le persone di talento di Techland con cui ho avuto la possibilità di lavorare, sia nello sviluppo che nella pubblicazione, per la passione, l'energia e l'ambizione condivisa nel rendere Dying Light la migliore esperienza zombie possibile. Ci siamo riusciti, insieme!"
"Alla nostra incredibile community: il vostro amore, il vostro coinvolgimento e il vostro supporto costante sono sempre stati la nostra stella polare. Ci avete aiutato a trasformare Dying Light in ciò che è diventato".
La serie è in ottime mani
A poche settimane dal lancio della Restored Land Edition di Dying Light: The Beast, Smektala ha assicurato che la serie è in ottime mani e dunque il suo addio non inciderà sul futuro del franchise, che possiede ormai basi solidissime.
"Sono entusiasta di poter vedere questa serie crescere ancora di più, e non vedo l'ora di vivere il suo prossimo capitolo come giocatore. Farò sempre il tifo per Dying Light! Buona notte e buona fortuna!"
Resta da capire a cosa si riferisca l'ormai ex franchise director quando fa riferimento al suo "nuovo capitolo": lo scopriremo senz'altro nei prossimi mesi.
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