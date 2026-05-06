Asha Sharma ha presentato la nuova sequenza di avvio di Xbox Series X e S, disponibile a breve

Prosegue il rinnovamento del marchio Xbox sotto Asha Sharma, la nuova CEO della divisione videogiochi di Microsoft. Attraverso un messaggio pubblicato su X, Sharma ha annunciato che a partire da mercoledì 13 maggio verrà introdotta una nuova sequenza di avvio per Xbox Series X e S. La nuova animazione avrà un audio simile a quello originale, ma integrerà il nuovo logo di Xbox presentato recentemente dalla stessa Sharma.