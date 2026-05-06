Asha Sharma ha presentato la nuova sequenza di avvio di Xbox Series X e S, disponibile a breve

Prosegue il rinnovamento del marchio Xbox sotto Asha Sharma, la nuova CEO della divisione videogiochi di Microsoft. Attraverso un messaggio pubblicato su X, Sharma ha annunciato che a partire da mercoledì 13 maggio verrà introdotta una nuova sequenza di avvio per Xbox Series X e S. La nuova animazione avrà un audio simile a quello originale, ma integrerà il nuovo logo di Xbox presentato recentemente dalla stessa Sharma.
Tante novità
Questa modifica rappresenta solo l'ultima di una serie di iniziative intraprese da Sharma dopo essere subentrata a Phil Spencer all'inizio dell'anno. L'obiettivo appare quello di rinsaldare il rapporto con l'utenza storica del marchio: tra le manovre già attuate figurano il ritorno alla denominazione "Xbox" (in sostituzione di "Microsoft Gaming"), una riduzione dei prezzi per l'abbonamento di fascia alta a Game Pass e l'impegno a tenere in maggiore considerazione i feedback dei giocatori in merito alle politiche relative all'ecosistema.
Per confronto, questa è l'animazione di avvio attuale:
Uno dei punti focali di questa nuova gestione riguarda la strategia commerciale legata ai videogiochi first-party. Sharma ha infatti indicato che l'azienda intende "rivalutare" il proprio approccio alle esclusive. La dichiarazione sembra voler accogliere le perplessità di quella fetta di utenza che ha percepito una perdita di valore della piattaforma in seguito alla decisione di Microsoft di pubblicare alcuni dei propri titoli su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.
Comunque sia, Xbox rimane un cantiere aperto. Appare chiaro come Sharma voglia dare una svolta alla divisione, proponendo soluzioni in forte contrasto con quelle applicate da Spencer, che si sono rivelate poco efficaci.
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