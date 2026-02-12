Techland ha annunciato che la serie di Dying Light ha superato quota 50 milioni di giocatori: un traguardo straordinario, che arriva in concomitanza con le celebrazioni per l'undicesimo anniversario della saga.

Dal debutto del primo capitolo, nel 2015, l'action survival a base di zombie ha saputo distinguersi grazie a un mix di open world, tematiche horror e parkour in prima persona: elementi che hanno donato a Dying Light un'identità forte, evolutasi nel tempo con sequel sempre più ambiziosi.

L'ultimo episodio, Dying Light: The Beast, ha arricchito ulteriormente l'universo narrativo creato da Techland con il ritorno del protagonista originale, Kyle Crane, tornato libero dopo anni di prigionia e crudeli esperimenti atti a trasformarlo in un feroce ibrido da scatenare a comando.

Le celebrazioni per l'undicesimo anniversario vedranno l'arrivo di aggiornamenti e novità per tutti i capitoli della saga, che può contare su di una community di giocatori particolarmente ampia e appassionata.