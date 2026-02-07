0

Tutta la serie Dying Light è in offerta su Steam e PlayStation Store per festeggiare l'11° anniversario

Per l'11° anniversario della serie, Techland sconta tutti i Dying Light su Steam e PlayStation Store, inclusi The Beast, Dying Light 2 Reloaded e la Definitive Edition, con ribassi fino all'80%.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/02/2026
Artwork di Dying Light: The Beast

La serie Dying Light ha appena celebrato il suo undicesimo anniversario e, per l'occasione, Techland ha attivato una serie di sconti su Steam e PlayStation Store che coinvolgono tutti i giochi del franchise.

Tra le promozioni troviamo anche il capitolo più recente, Dying Light: The Beast, acquistabile con uno sconto del 25%: il prezzo scende così a 44,99 euro su Steam e 52,49 euro su PS5.

Le offerte sul primo e sul secondo capitolo

Proseguendo a ritroso, Dying Light 2: Stay Human - Reloaded Edition beneficia di uno sconto del 70%, con il prezzo che cala a 17,99 euro su PC e 20,99 euro su PlayStation Store.

Infine, Dying Light Definitive Edition è ora disponibile a 9,99 euro sia su Steam che su PlayStation Store, grazie a uno sconto dell'80%. In promozione anche numerosi DLC dedicati al primo e al secondo capitolo.

Dying Light: The Beast, la recensione dell'action survival che segna il ritorno di Kyle Crane Dying Light: The Beast, la recensione dell'action survival che segna il ritorno di Kyle Crane

Le promozioni sul franchise di Dying Light saranno attive fino al 25 febbraio. Se siete interessati vi rimandiamo alla pagina dedicata di Steam a questo indirizzo, mentre trovate i giochi della serie su PlayStation da qui.

