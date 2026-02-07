Tutta la serie Dying Light è in offerta su Steam e PlayStation Store per festeggiare l'11° anniversario

La serie Dying Light ha appena celebrato il suo undicesimo anniversario e, per l'occasione, Techland ha attivato una serie di sconti su Steam e PlayStation Store che coinvolgono tutti i giochi del franchise.

Tra le promozioni troviamo anche il capitolo più recente, Dying Light: The Beast, acquistabile con uno sconto del 25%: il prezzo scende così a 44,99 euro su Steam e 52,49 euro su PS5.