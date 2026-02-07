Tutta la serie Dying Light è in offerta su Steam e PlayStation Store per festeggiare l'11° anniversario

La serie Dying Light ha appena celebrato il suo undicesimo anniversario e, per l'occasione, Techland ha attivato una serie di sconti su Steam e PlayStation Store che coinvolgono tutti i giochi del franchise.
Tra le promozioni troviamo anche il capitolo più recente, Dying Light: The Beast, acquistabile con uno sconto del 25%: il prezzo scende così a 44,99 euro su Steam e 52,49 euro su PS5.
Le offerte sul primo e sul secondo capitolo
Proseguendo a ritroso, Dying Light 2: Stay Human - Reloaded Edition beneficia di uno sconto del 70%, con il prezzo che cala a 17,99 euro su PC e 20,99 euro su PlayStation Store.
Infine, Dying Light Definitive Edition è ora disponibile a 9,99 euro sia su Steam che su PlayStation Store, grazie a uno sconto dell'80%. In promozione anche numerosi DLC dedicati al primo e al secondo capitolo.
Le promozioni sul franchise di Dying Light saranno attive fino al 25 febbraio. Se siete interessati vi rimandiamo alla pagina dedicata di Steam a questo indirizzo, mentre trovate i giochi della serie su PlayStation da qui.