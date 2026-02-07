Torna il TIC Festival di Terni: date e primi ospiti confermati per la quarta edizione

L'evento, organizzato dall'associazione Umbria for the Future ETS, si svolgerà dal 9 al 12 aprile 2026 e sarà accompagnato da due importanti partnership: RaiNews.it come content partner e RAI Radio2 come radio ufficiale. Il tema scelto per quest'anno è #ASCOLTA, rappresentato nella nuova locandina firmata da Giacomo Bevilacqua, autore di "A Panda Piace".

Un’edizione dedicata al dialogo e ai grandi ritorni

Dopo tre edizioni incentrate su inclusività, lotta all'odio, sostenibilità e benessere psicologico, il TIC Festival 2026 punta a rafforzare il dialogo tra pubblico, professionisti e creator, mantenendo al centro i valori che hanno definito l'identità dell'evento.

Tra i primi ospiti confermati tornano Monica Calcagni, Davide Patron, Vittorio Pettinato, Francesco Taverna (papà di Chico), Vera Gheno e il team di FantaSanremo.

Il festival può contare nuovamente sul sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, che ne garantisce la gratuità, oltre al supporto di numerose istituzioni e associazioni, tra cui Parlamento europeo, Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune e Provincia di Terni, Save the Children, Ordine degli Psicologi, AVIS, Università per Stranieri di Perugia e molte realtà del territorio. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di TIC Festival.