Fear Effect 2: Retro Helix ha una data di uscita su PS4, PS5, Nintendo Switch e PC

Fear Effect 2: Retro Helix torna con un port fedele all'originale del 2001, arricchito da funzioni moderne e con la sua miscela di azione, enigmi e atmosfere noir.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/02/2026
Limited Run Games e gli sviluppatori di Implicit Conversion hanno annunciato che Fear Effect 2: Retro Helix arriverà il prossimo 27 febbraio su PS4, PS5, Nintendo Switch e su Steam in versione PC.

Si tratta fondamentalmente dell'avventura uscita su PS1 nel 2001, riadattata per piattaforme moderne tramite il Carbon Engine di Limited Run Games. Come possiamo vedere nella galleria qui sotto, non parliamo di una vera e propria remaster: visivamente il gioco sarà praticamente identico all'originale, con l'aggiunta di qualche funzionalità extra. Nello specifico, questa riedizione include la possibilità di salvare in qualsiasi momento, riavvolgere l'azione, una modalità widescreen, l'aggiunta di Trofei e Obiettivi e filtri CRT.

Il ritorno di un classico

Prequel del primo capitolo, il gioco segue Hana, Rain, Glas e Deke in una missione che intreccia biotecnologia, cospirazioni e mitologia orientale, mantenendo intatto il mix di azione, puzzle e atmosfera noir che ha reso la serie unica.

A sorpresa, Fear Effect ora è disponibile su PS5, PS4, Nintendo Switch e Steam A sorpresa, Fear Effect ora è disponibile su PS5, PS4, Nintendo Switch e Steam

Il gioco alterna esplorazione, enigmi ambientali e combattimenti frenetici, con un sistema di gestione della salute basato sulla "Fear Gauge", che influenza sia la resistenza sia la potenza dei personaggi. Le cutscene in stile anime e l'uso di ambientazioni prerenderizzate contribuivano all'epoca, ma anche tutt'oggi, a creare un tono distintivo, a metà tra thriller e fantascienza.

