RIDE 6 è disponibile da oggi, il trailer di lancio è pieno di ritmo

Il trailer di lancio di RIDE 6 conferma che il nuovo episodio della serie targata Milestone è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, forte di una modalità carriera rinnovata e di nuove categorie di moto.
Fra i tantissimi modelli troviamo infatti anche Enduro e Baggers, nonché diversi nuovi tracciati disegnati appositamente per questa tipologia di due ruote, capaci di introdurre situazioni inedite rispetto ai precedenti episodi di RIDE.
La modalità carriera è stata rinnovata con la novità del RIDE Fest, che pur somigliando all'Horizon Festival solo per quanto riguarda il nome, può contare su di un gran numero di eventi accessibili tramite un tabellone in cui ogni torneo va sbloccato progressivamente.
A impreziosire questo percorso troviamo dieci leggende del motociclismo internazionale che svolgono il ruolo di "boss finali" all'interno di altrettante coppe, e che dovremo battere per poter conquistare la vittoria.
Due stili, un gameplay
Come abbiamo scritto nella recensione di RIDE 6, sul piano del gameplay il titolo sviluppato da Milestone si conferma solidissimo sebbene la scelta di introdurre due diversi stili di guida, Arcade e Pro, non si traduca nella differenziazione forte che ci saremmo aspettati dagli autori della serie MotoGP.
L'esperienza rimane fondamentalmente quella di un simcade in tutti i casi, insomma, mentre il comparto tecnico alterna cose davvero molto belle a qualche spiacevole svarione e a qualche circuito che risulta magari meno impattante rispetto agli altri.