RIDE 6 presenta la sua modalità Carriera, ispirata a Forza Horizon

Milestone ha presentato con un trailer la modalità Carriera di RIDE 6, che introduce il RIDE Fest: un festival motociclistico itinerante dalla struttura aperta, ispirato chiaramente alla formula di Forza Horizon.
In arrivo il 12 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, RIDE 6 ci coinvolgerà dunque in una progressione scandita da capitoli tematici, in cui potremo scegliere liberamente a quali eventi partecipare fra gare singole, campionati, sfide di resistenza, prove a tempo e competizioni speciali per categorie, costruttori, tipologie di circuito e altro.
È interessante notare che nella modalità Carriera saranno presenti dieci piloti reali, vere e proprie icone del motociclismo che fungeranno da boss finali di ogni capitolo: da Troy Bayliss a Casey Stoner, da James Toseland a Niccolò Canepa, da Tyler O'Hara a Guy Martin, dovremo dare il massimo per vincere queste battaglie.
Sconfiggere i boss durante il RIDE Fest consentirà di sbloccare moto e equipaggiamenti esclusivi, ma solo dopo aver costruito una solida reputazione accumulando punti fama.
Un hub rinnovato
Annunciato lo scorso novembre, RIDE 6 introdurrà anche un nuovo hub per la Carriera: uno spazio vivo, in cui potremo gestire ogni aspetto delle nostre attività, potenziare le moto con i meccanici, acquistare nuovi contenuti, personalizzare mezzi e pilota, nonché respirare l'atmosfera del festival.
Mai come in questo caso, RIDE 6 punterà a celebrare il motociclismo e lo farà accogliendoci in una community globale, aggiungendo nuove categorie come Maxi Enduro e Bagger, nuovi tracciati offroad e un sistema a doppia fisica che consente di optare per un'esperienza arcade o più simulativa.