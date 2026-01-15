RIDE 6 presenta la sua modalità Carriera, ispirata a Forza Horizon

Milestone ha presentato con un trailer la modalità Carriera di RIDE 6, che introduce il RIDE Fest: un festival motociclistico itinerante dalla struttura aperta, ispirato chiaramente alla formula di Forza Horizon.

In arrivo il 12 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, RIDE 6 ci coinvolgerà dunque in una progressione scandita da capitoli tematici, in cui potremo scegliere liberamente a quali eventi partecipare fra gare singole, campionati, sfide di resistenza, prove a tempo e competizioni speciali per categorie, costruttori, tipologie di circuito e altro.

È interessante notare che nella modalità Carriera saranno presenti dieci piloti reali, vere e proprie icone del motociclismo che fungeranno da boss finali di ogni capitolo: da Troy Bayliss a Casey Stoner, da James Toseland a Niccolò Canepa, da Tyler O'Hara a Guy Martin, dovremo dare il massimo per vincere queste battaglie.

Sconfiggere i boss durante il RIDE Fest consentirà di sbloccare moto e equipaggiamenti esclusivi, ma solo dopo aver costruito una solida reputazione accumulando punti fama.