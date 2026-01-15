0

Il monitor Acer Nitro FHD IPS da 23,8" e 200 Hz è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor Acer Nitro 1920 x 1080 a un prezzo accessibile, con uno sconto del 38%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/01/2026
Monitor Acer Nitro FHD IPS da 23,8'

Su Amazon è disponibile il monitor Acer Nitro FHD IPS da 23,8" a 79,90 € rispetto al prezzo consigliato di 129,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 38%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del monitor KG 24'' FHD

Si tratta di un monitor da 23,8" IPS con risoluzione 1920 x 1080. I dettagli sono nitidi e i colori precisi, mentre la frequenza di aggiornamento fino a 200 Hz permetterà di vivere un'esperienza fluida con un minore ritardo di input. Il pannello IPS offre visibilità da più angolazioni, mentre il tempo di risposta di 0,5 ms contribuisce a un gioco più chiaro e coinvolgente, senza sfocature.

Il retro del monitor Acer Nitro KG 24'' FHD
Il retro del monitor Acer Nitro KG 24'' FHD

La tecnologia AMD FreeSync Premium riduce il tearing del monitor, con immagini più scorrevoli. Infine, Acer VisionCare protegge gli occhi, garantendo comfort anche per le sessioni più lunghe.

