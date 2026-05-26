2

Dying Light: The Beast è "la prova" che "la qualità batte la quantità"

I giochi moderni puntano a essere sempre più grandi e corposi, con contenuti a non finire. Gli autori di Dying Light: The Beast hanno però avuto la prova che alle volte "la qualità batte la quantità".

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/05/2026
Il protagonista di Dying Light The Beast
Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast
Articoli News Video Immagini

Dying Light è una saga amata, in particolar modo il più recente capitolo, Dying Light: The Beast. Sviluppare questo gioco, però, non è stato semplicissimo e il team ha dovuto prendere alcune decisioni importanti.

Al tempo stesso, ha però avuto la prova che alle volte la qualità di un videogioco è più importante della quantità dei contenuti in esso inseriti.

Il commento dell'ex franchise director di Dying Light

"Sono i dettagli a fare il gioco, perché il tuo franchise non riguarda solo i pilastri portanti dell'opera, ma le piccole cose che aiutano a dare al gioco un'identità unica," ha dichiarato Tymon Smektala, ex franchise director di Techland, durante una conferenza all'evento Digital Dragons.

"Lo abbiamo imparato subito quando abbiamo pubblicato Dying Light 2 nel 2022. È stata una lezione dura," ha spiegato. "Il gioco aveva un hype incredibile, con milioni di giocatori in attesa. Lo abbiamo pubblicato e ci siamo resi conto rapidamente che, anche se in superficie era piuttosto simile, quasi lo stesso tipo di gioco, avevamo trascurato molti dettagli, quelle piccole cose importanti per i giocatori, che infatti si sono fatti sentire molto chiaramente."

Dying Light: The Beast torna con la Restored Land Edition, ecco di che si tratta Dying Light: The Beast torna con la Restored Land Edition, ecco di che si tratta

"Alcuni vogliono più tensione, altri più elementi GDR o più parkour," afferma. "Il combattimento potrebbe essere meno cruento, o più cruento. Realismo, power fantasy, un ritorno al primo gioco o forse qualcosa di nuovo. Quindi, vorresti dare tutto a tutti contemporaneamente, ma è una trappola."

"Abbiamo imparato che la qualità batte la quantità," ha spiegato Smektala. "Abbiamo rallentato, ci siamo concentrati di più, abbiamo adattato questo approccio per Dying Light 2 e abbiamo continuato a usare quella mentalità per Dying Light: The Beast, comprendendo che la qualità degli elementi fondamentali è più importante del soddisfare ogni singolo bisogno e aspettativa."

Certamente ha funzionato visto che Dying Light: The Beast ha un 90% di recensioni positive su Steam. Potete leggere la nostra recensione di Dying Light: The Beast qui.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Dying Light: The Beast è "la prova" che "la qualità batte la quantità"