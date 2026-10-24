Creative Assembly si smarca dalla figuraccia di Shogun 2 Complete Edition, ma la community non ci sta

Il lancio problematico di Total War: Shogun 2 - Complete Edition continua a far discutere la community della serie strategica. Dopo aver ritirato il gioco dalla vendita pochi giorni dopo la pubblicazione, l'editore e lo studio di sviluppo Creative Assembly sono intervenuti sulla vicenda per voce di Roger Collum, vicepresidente della divisione Total War, che ha riconosciuto i problemi del progetto, sottolineando però come lo sviluppo sia stato affidato a uno studio esterno . Le dichiarazioni, pubblicate sul subreddit ufficiale della serie, hanno suscitato reazioni contrastanti tra i giocatori, molti dei quali ritengono che la responsabilità finale del prodotto ricada comunque sul marchio che lo ha pubblicato.

Tentativo di smarcarsi

"Questo gioco non è stato un gioco sviluppato da Creative Assembly", ha scritto Collum, spiegando che non è stato sottoposto agli stessi controlli interni e alle medesime procedure di verifica della qualità adottate per le produzioni realizzate direttamente dallo studio. Il dirigente ha ammesso che il team ha dedicato un'attenzione insufficiente al lavoro dello sviluppatore esterno, anche perché le risorse di Creative Assembly erano concentrate sui prossimi progetti principali, come Total War: Warhammer 40.000.

Collum ha comunque riconosciuto che questa distinzione non esonera lo studio dalle proprie responsabilità. "Indipendentemente dagli accordi di sviluppo, Total War è il nostro franchise e il nostro nome è sulla copertina", ha dichiarato, aggiungendo che Shogun 2 - Complete Edition non ha raggiunto gli standard qualitativi che l'azienda si aspetta dai propri giochi. "Dobbiamo assumerci la responsabilità di questo risultato e dobbiamo porvi rimedio", ha concluso.

Un altro aspetto affrontato riguarda i sospetti sull'eventuale impiego dell'intelligenza artificiale generativa nella realizzazione del remaster. Collum ha definito Creative Assembly uno studio che punta sulla competenza degli sviluppatori, precisando che l'azienda utilizza strumenti di IA per attività come analisi, debugging e prototipazione rapida, ma non per creare le risorse artistiche presenti nei giochi. Secondo il dirigente, le stesse regole vengono richieste anche ai partner esterni. "La situazione relativa a Shogun 2: Complete Edition è oggetto di indagine", ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli.

Il nome dello studio responsabile dello sviluppo non è stato indicato direttamente da Collum. La pagina Steam del gioco riporta tuttavia anche Mataboo, società con sede a Varsavia che offre servizi di sviluppo, conversione, ottimizzazione, controllo qualità e manutenzione per PC e console. Non è stato chiarito pubblicamente quale sia stato il suo contributo preciso al progetto né quali aspetti siano attualmente oggetto delle verifiche.