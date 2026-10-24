Star Wars Galaxies Restoration riceve l'aggiornamento A New Dawn con supporto a DirectX 12

A differenza degli aggiornamenti precedenti, concentrati soprattutto sull'introduzione di singole funzionalità di grandi dimensioni, A New Dawn raccoglie una serie di interventi sviluppati dai membri del team di Restoration. Il gruppo ha recentemente accolto 13 nuovi collaboratori e ha chiesto a ciascuno di lavorare su un aspetto del gioco, con l'obiettivo di condividerne i risultati con la community . "Abbiamo chiesto a tutti di lavorare su qualcosa che amavano di Galaxies e di mostrarlo al mondo", ha spiegato il team.

Il progetto amatoriale Star Wars Galaxies Restoration , nato per mantenere in vita il MMORPG pubblicato nel 2003 da Sony Online Entertainment, ha ricevuto un nuovo aggiornamento che interviene su diversi aspetti del gioco, introducendo miglioramenti grafici, modifiche alle professioni e una revisione del pianeta Kashyyyk , patria dei Wookiee. La patch, intitolata A New Dawn, prosegue il lavoro della community, che negli ultimi anni ha ampliato l'esperienza originale con nuove funzionalità, tra cui un sistema dedicato ai Jedi e una guerra civile galattica.

Nuova tecnologia

La novità principale riguarda il client di gioco, aggiornato con il supporto a DirectX 12. L'intervento consente di introdurre diverse migliorie visive, tra cui nebbia volumetrica, nuvole ed effetti atmosferici più avanzati, un nuovo sistema di rendering dell'acqua e una maggiore distanza di visualizzazione del terreno. Sono state inoltre aggiunte le tecnologie di upscaling NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS, che possono contribuire a migliorare le prestazioni e la fluidità a seconda della configurazione utilizzata.

Un'altra parte importante dell'aggiornamento interessa Kashyyyk, il pianeta ricoperto di foreste che ospita i Wookiee e che aveva avuto un ruolo centrale nella seconda espansione del gioco, Revenge of the Wookiees, pubblicata nel 2005. L'area riceve nuove istanze e una revisione dei contenuti introdotti originariamente con l'espansione, accompagnata da un riequilibrio delle attività e delle meccaniche presenti sul pianeta.

Sono state riviste anche le professioni Scout e Ranger, con l'introduzione di nuove trappole, sistemi di tracciamento delle creature più avanzati e funzionalità ampliate per gli accampamenti. Queste ultime comprendono anche un nuovo sistema di prestigio, pensato per offrire ulteriori possibilità di progressione a chi sceglie di specializzarsi in queste attività.

Gli interventi coinvolgono inoltre gli animali da compagnia e le cavalcature. L'aggiornamento introduce il combattimento in sella, sia in mischia sia a distanza, mentre l'addomesticamento delle creature diventa un'attività più interattiva. Anche le città costruite dai giocatori possono essere sviluppate fino a un livello superiore e la professione del Dottore è stata modificata per renderla meno passiva. Infine, il sistema di arredamento degli spazi personali è stato semplificato con l'introduzione di un'interfaccia che permette di spostare i mobili tramite trascinamento. In precedenza, per posizionare con precisione gli oggetti era necessario inserire manualmente le coordinate.

Se vi interessa il progetto, correte sul sito ufficiale da cui è possibile scaricarlo e giocarci gratuitamente.