Fallout Day 2026: tutte le novità annunciate da Bethesda

L'edizione 2026 del Fallout Day si è conclusa dopo cinque giorni di iniziative dedicate alla serie post-apocalittica di Bethesda, con annunci riguardanti Fallout 4, Fallout 76 e Fallout Shelter , oltre a nuove collaborazioni commerciali e iniziative rivolte alla community. L'evento non ha portato aggiornamenti sui nuovi giochi di Fallout recentemente annunciati, purtroppo, ma ha delineato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi, tra contenuti aggiuntivi, aggiornamenti gratuiti e progetti legati all'universo della serie. Diciamo che è stato abbastanza deludente, considerando ciò che c'è in ballo.

Animali domestici?

Una parte importante degli annunci riguarda gli animali domestici. In Fallout Shelter, entro la fine dell'anno sarà possibile adottare piccoli Deathclaw, che si aggiungeranno alle creature già disponibili. Anche Fallout 76 riceverà nuovi contenuti con l'aggiornamento World Pets, il 72° gratuito del gioco, previsto per il primo dicembre. La novità permetterà di portare i propri animali fuori dagli accampamenti. Tra le specie disponibili ci saranno cani, gatti, Radhog e Deathclaw, ognuna con abilità specifiche.

I cani potranno individuare forniture mediche durante i combattimenti, mentre i gatti offriranno esche migliorate per la pesca. I Radhog saranno in grado di fiutare materiali radioattivi e i Deathclaw aiuteranno a eliminare le infestazioni, garantendo anche un'arma leggendaria aggiuntiva. Trascorrendo del tempo insieme ai propri compagni, sarà inoltre possibile farli salire di livello, aumentandone la capacità di trasporto, sbloccando nuovi bonus e ottenendo ulteriori opzioni di personalizzazione.

Per Fallout 4, Bethesda ha presentato diverse nuove Verified Creations, contenuti realizzati dalla community, alcuni dei quali sviluppati con il supporto di Bethesda Game Studios. Tra quelli già disponibili figura FEVer Dreams di Kinggath Creations, un dungeon gratuito strutturato come una sorta di escape room, che sottopone il protagonista ad allucinazioni e ricordi del passato. È disponibile anche Command Override di Hobgoblin Studios, che permette di controllare a distanza i robot, sfruttando una nuova abilità di hacking e affrontando una missione ambientata nella sede di RobCo. Per il 2027 è invece prevista Fathomless di Zone Zero Creations, un'espansione a tema horror cosmico ambientata nelle profondità dell'oceano Atlantico.

Anche Fallout 76 ha ricevuto un aggiornamento per la regione di Skyline Valley, con miglioramenti all'illuminazione, al terreno e alle condizioni atmosferiche. È stata inoltre introdotta la caccia alle taglie: parlando con il maresciallo Kane presso la stazione commerciale, i giocatori potranno accettare incarichi per eliminare determinate fazioni in cambio di ricompense. Bethesda ha confermato inoltre che il gioco ha superato i 25 milioni di giocatori.

Tra gli annunci figura anche la conferma della data di uscita di Fallout Shelter: The Experiment, una competizione televisiva ispirata al gioco gestionale. Prodotta da Studio Lambert e Kilter Films in collaborazione con Prime Video e Bethesda, la serie debutterà il 13 gennaio 2027 sulla piattaforma di streaming.

Il Fallout Day ha infine confermato diverse iniziative esterne al mondo videoludico, tra cui l'ampliamento della mostra World of Fallout al National Atomic Testing Museum di Las Vegas, il ritorno del Fallout Cafe a Tokyo e una collaborazione con Jones Soda per scegliere il gusto della bibita Nuka Twist. Bethesda ha inoltre annunciato che il Fallout Day 2027 si terrà a Washington, in occasione del trentesimo anniversario della serie.