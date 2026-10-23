Fallout Shelter: The Experiment è il nuovo reality di Prime Video, vediamo trailer e data d'uscita

L'annuncio di un reality show su Fallout Shelter era stato già annunciato lo scorso gennaio e ora il progetto prende una forma decisamente più concreta con l'annuncio del prossimo arrivo sulla piattaforma di streaming video di Amazon.

Amazon ha presentato la nuova serie in stile reality basata su Fallout annunciando il nome ufficiale e la data di uscita di questa, oltre a un teaser trailer collegato al messaggio social in questione: si tratta di Fallout Shelter: The Experiment , in arrivo il 13 gennaio su Prime Video.

Una sfida reale in un vault

Il teaser trailer visibile qui sotto, a dire il vero, non mostra praticamente nulla dello show vero e proprio, ma intanto comunica titolo e data di uscita della serie, di cui inizieremo a vedere qualcosa di più concreto fra non molto.



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"Il mondo sta finendo ma la competizione è appena iniziata", si legge nel messaggio che compare sul Pin-Boy nel video di presentazione della serie.

"Ispirato all'epico universo della serie televisiva di grande successo e a una delle saghe videoludiche più acclamate di tutti i tempi, Fallout Shelter: The Experiment è un nuovo reality show che invita partecipanti comuni a mettere alla prova la propria attitudine all'apocalisse nei rifugi antiatomici all'avanguardia della Vault-Tec", si legge nella descrizione ufficiale.

"Si sfideranno in una serie di esercitazioni adrenaliniche, dilemmi psicologici e prove comportamentali moralmente impegnative, finché non emergerà un unico abitante speciale che si aggiudicherà il premio di una vita: 1.000.000 di dollari".

Fallout Shelter: The Experiment è prodotto da Studio Lambert, la società che ha realizzato anche The Traitors e Squid Game: The Challenge, dunque una compagnia specializzata in operazioni di questo tipo, in collaborazione con Kilter Films e in associazione con Bethesda Game Studios, con Todd Howard nel ruolo di produttore esecutivo.