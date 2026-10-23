Fallout Shelter: The Experiment è il nuovo reality di Prime Video, vediamo trailer e data d'uscita

Amazon ha presentato la nuova serie in stile reality basata su Fallout annunciando il nome ufficiale e la data di uscita di questa, oltre a un teaser trailer collegato al messaggio social in questione: si tratta di Fallout Shelter: The Experiment, in arrivo il 13 gennaio su Prime Video.
L'annuncio di un reality show su Fallout Shelter era stato già annunciato lo scorso gennaio e ora il progetto prende una forma decisamente più concreta con l'annuncio del prossimo arrivo sulla piattaforma di streaming video di Amazon.
La serie andrà in scena a partire dal 13 gennaio 2027: si tratta di una sorta di competizione in forma di reality show che vede i concorrenti sfidarsi all'interno di una sorta di vault, riprendendo elementi della lore della serie.
Una sfida reale in un vault
Il teaser trailer visibile qui sotto, a dire il vero, non mostra praticamente nulla dello show vero e proprio, ma intanto comunica titolo e data di uscita della serie, di cui inizieremo a vedere qualcosa di più concreto fra non molto.
"Il mondo sta finendo ma la competizione è appena iniziata", si legge nel messaggio che compare sul Pin-Boy nel video di presentazione della serie.
"Ispirato all'epico universo della serie televisiva di grande successo e a una delle saghe videoludiche più acclamate di tutti i tempi, Fallout Shelter: The Experiment è un nuovo reality show che invita partecipanti comuni a mettere alla prova la propria attitudine all'apocalisse nei rifugi antiatomici all'avanguardia della Vault-Tec", si legge nella descrizione ufficiale.
"Si sfideranno in una serie di esercitazioni adrenaliniche, dilemmi psicologici e prove comportamentali moralmente impegnative, finché non emergerà un unico abitante speciale che si aggiudicherà il premio di una vita: 1.000.000 di dollari".
Fallout Shelter: The Experiment è prodotto da Studio Lambert, la società che ha realizzato anche The Traitors e Squid Game: The Challenge, dunque una compagnia specializzata in operazioni di questo tipo, in collaborazione con Kilter Films e in associazione con Bethesda Game Studios, con Todd Howard nel ruolo di produttore esecutivo.