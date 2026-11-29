Il presidente di Bethesda ha assicurato che all'interno del gruppo nessuno è forzato a lavorare su progetti indesiderati, dunque Obsidian si è dedicata volontariamente al nuovo Fallout.

Come abbiamo visto, la recente riorganizzazione dei team interni di Xbox Game Studios ha spostato Obsidian alle dipendenze di Betheda, con la conferma di stare lavorando a un nuovo gioco di Fallout ma anche con la certezza che "nessuno è forzato" a lavorare su progetti "indesiderati" da parte degli sviluppatori stessi. Questa è la politica vigente all'interno di Bethesda in questo periodo e il presidente Jill Braff ha voluto chiarirla nella prospettiva di possibili dubbi sull'effettiva volontà di Obsidian di dedicarsi a un nuovo capitolo della serie post-apocalittica. Considerando l'eclettismo tipico dello studio di Feargus Urquhart, il dubbio era lecito: nonostante si tratti di un franchise iconico ed estremamente popolare, qualcuno poteva sospettare che lo spostamento sotto Bethesda per lavorare a Fallout potesse sembrare una sorta di coercizione, ma non sembra sia questo il caso.

Obsidian voleva lavorare al nuovo Fallout In una recente intervista pubblicata dal Washington Post, nella quale Todd Howard ha anche assicurato che The Elder Scrolls VI Sentinel procede a buon ritmo, vediamo dunque anche una breve menzione della situazione di Obsidian all'interno della sua nuova posizione coordinata da Bethesda. "Nessuno sta forzando nessun altro a sviluppare progetti indesiderati", ha riferito Braff, facendo capire che la decisione è stata presa di comune accordo da Bethesda e Obsidian in collaborazione. Lavorare a un nuovo Fallout era dunque un desiderio anche della stessa Obsidian, che si ritrova così ad operare in un ambito che conosce alquanto bene, non solo per i precorsi con Fallout: New Vegas, ma soprattutto perché la serie è stata in effetti creata originariamente da vari membri della stessa Obsidian come Josh Sawyer, Chris Avellone, Tim Cain, John Gonzalez e altri.