Wolfenstein 3 è ufficiale: MachineGames lavora al nuovo capitolo della serie

"Wolfenstein 3 è ufficialmente in produzione presso MachineGames . Una delle saghe più importanti della storia dei videogiochi e un team che ha svolto un lavoro straordinario nel portarla avanti. Non vediamo l'ora di condividere altro."

L'annuncio è arrivato tramite un messaggio pubblicato su X da Asha Sharma, CEO di Xbox, che ha dichiarato:

Dopo anni di indiscrezioni e speculazioni, Wolfenstein 3 è stato finalmente confermato. In occasione delle celebrazioni per il 25° anniversario di Xbox, Bethesda Softworks e MachineGames hanno annunciato ufficialmente che il nuovo capitolo della celebre serie sparatutto è entrato in fase di produzione.

Il ritorno di B.J. Blazkowicz

Per il momento non è stato pubblicato un trailer o immagini di gioco, ma in compenso il messaggio di Sharma è stato accompagnato da uno scatto di una pagina della sceneggiatura del gioco, che racconta di una scena ambientata in una stanza per interrogatori con protagonista B.J. Blazkowicz, storico eroe della serie. Nel breve estratto compare anche Fergus Reid, personaggio già noto ai fan dei precedenti capitoli.

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MachineGames ha poi condiviso una fotografia scattata durante una sessione di motion capture, confermando il ritorno di Brian Bloom nel ruolo di B.J. Blazkowicz e di Debra Wilson in quello di Grace Walker.

La notizia non rappresenta una sorpresa assoluta per chi segue da vicino lo studio svedese. Già lo scorso anno, durante un'intervista concessa a Noclip, il direttore dello studio Jerk Gustafsson aveva spiegato che il percorso narrativo di B.J. Blazkowicz era stato concepito fin dall'inizio come una trilogia. Secondo Gustafsson, il team aveva pianificato gli eventi del secondo e del terzo capitolo già durante lo sviluppo di Wolfenstein: The New Order.

Dopo l'uscita di Wolfenstein II: The New Colossus nel 2017, la serie era stata temporaneamente accantonata mentre MachineGames si concentrava su Indiana Jones e l'Antico Cerchio. Con l'annuncio di oggi, tuttavia, ora sappiamo per certo che Wolfenstein è tornato ufficialmente al centro dell'attenzione dello studio. Al momento non sono stati comunicati dettagli sul gameplay, su quali piattaforme sarà disponibile o sulla finestra di lancio, ma la conferma dello sviluppo farà sicuramente piacere ai fan della serie.